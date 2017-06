A López Obrador no le interesa unidad de las izquierdas: Graco

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que el presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, no busca la unidad de las izquierdas, sino construir un proyecto personal, luego de que éste descartara una alianza con el PRD.



“López Obrador no ha logrado construir un proyecto de alianzas, sino que quiere solamente una decisión de seguimiento, de apoyo hacia su persona y su proyecto personalísimo, valga la redundancia. Creo que para muchos está claro que esto ya se agotó, el capítulo se cerró”, dijo.



Agregó que si algún militante del PRD quiere apoyar a Andrés Manuel López Obrador, deberá hacerlo a título personal y no como partido.

Ramírez Garrido Abreu advirtió que sólo con la unidad de las izquierdas se puede alcanzar el gobierno para 2018, por lo cual aseguró que una coalición del PRD con el PAN, Movimiento Ciudadano, “y muchos actores que están dispuestos a apoyar este gran proyecto plural de un gobierno de coalición” se puede conseguir la presidencia.



“Creo que la experiencia de quien fue nuestro candidato dos veces y ahora está por Morena sigue siendo la misma, quien quiera gobernar sin construir grandes acuerdos no puede gobernar… sin la unidad de muchos, del PAN, PRD y otros, no habrá posibilidad de derrotar al PRI”, apuntó.