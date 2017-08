A cualquiera le entusiasma ser candidato del PRI: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aguas de la sucesión presidencial al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se movieron con fuerza en el Senado.



Tres secretarios de Estado, considerados aspirantes de ese partido a la candidatura presidencial, José Antonio Meade, de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Enrique de la Madrid Cordero, de Turismo (Sectur), y Aurelio Nuño Mayer, de Educación Pública (SEP), continuaron con la primera pasarela de presidenciables en la reunión plenaria de diputados y senadores del PVEM –el miércoles estuvieron Miguel Ángel Osorio, José Narro y Calzada Rovirosa.



La segunda parada de este “paseíllo” de presidenciables priistas se dará los próximos martes y miércoles, en la plenaria de los senadores del PRI. “A cualquiera le entusiasma ser visto como una alternativa”, se limitó a comentar Meade al término de su reunión con legisladores del Partido Verde.



Sin embargo, el funcionario dijo que “dentro de ese entusiasmo” está consciente de “cuidar los tiempos”.



De la Madrid señaló que en su momento manifestó su interés de participar en la interna del PRI, pero subrayó que primero tiene que dar resultados en la secretaría que encabeza.



Más tarde, Nuño Mayer comentó que “ya habrá tiempo de hablar de temas electorales, y todavía no estamos en esos tiempos”.



“Estamos en un momento crucial para poder consolidar la reforma educativa, el nuevo modelo educativo. Eso es en este momento mi prioridad. Son los tiempos de seguir en el tema educativo. Ya vendrán otros momentos, pero ahorita no nos distraemos. Simplemente estoy concentrado en mi tarea educativa”, sostuvo.



Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, también le entró al tema de la sucesión presidencial al interior de ese partido. Primero se descartó como posible precandidato y luego aseguró que en ese instituto político “tenemos muy buenos gallos”.



De hecho, el priista “palomeó” a cuatro posibles aspirantes: a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Salud, José Narro Robles; de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.



Sobre Enrique de la Madrid dijo que “sí está (en la competencia), y está haciendo su esfuerzo”. Lo mismo comentó del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.



En cuanto a Manlio Fabio Beltrones, señaló que en la víspera había cenado con él, pero que no se abordó el tema, y sobre el canciller Luis Videgaray indicó que “él mismo ha dicho que no quiere jugar la Presidencia, lo ha manifestado personalmente”.



El miércoles, Narro Robles apuntó en la plenaria del PVEM que la posible candidatura presidencial por el PRI “no le quita el sueño”, y puntualizó que “hasta que no haya convocatoria es jugar con la imaginación”.