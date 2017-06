Venezuela llevará a la OEA caso Ayotzinapa, amaga Delcy Rodríguez

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que llevará a la reunión de la Organización de Estados Americanos que se realizará en Cancún, el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014.



"El presidente Maduro me dijo 'vas y representas personalmente a Venezuela y defiende los derechos de Venezuela ratificando la carta de denuncia de la OEA' pero vamos acompañados de los pueblos de Centroamérica, vamos a llegar acompañados del pueblo de México, llevaremos el tema de los migrantes, llevaremos el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa", dijo en conferencia de prensa en Caracas.



Rodríguez también hizo un llamado a su homólogo mexicano, Luis Videgaray, para debatir democracia y derechos humanos.



“Hay que ser realmente muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país. Y no solamente lo que ha dicho, a inventar y a mentir sobre Venezuela. Yo espero cara a cara confrontarlo. Lo llamo a un debate, público, en Cancún, vamos a debatir sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre delitos. Vamos a debatir sobre violencia”, señaló.

Además, acusó a Videgaray de servir a intereses internacionales, “yo creo que está cumpliendo un papel, yo creo que él está cumpliendo un mandato, no sé qué le van a pagar, no sé qué le han ofrecido a cambio”.



Respecto a las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores sobre la falta de democracia y la violencia que se viven en Venezuela, Rodríguez aseguró que Videgaray no ha volteado a ver la realidad de su país.



“México hablando, el país más violento del planeta… saben que es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país, convirtiéndolo en un Estado fallido. Donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes, hable de Venezuela… Y es que no tiene vergüenza el canciller de México”, agregó.