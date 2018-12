Tu próximo trabajo podría estar en Canadá… y sólo necesitas registrarte por internet

La búsqueda de empleo puede ser un camino tortuoso. Tu currículum tiene elementos relevantes y aun así nadie te llama. Tu actual trabajo te disgusta, pero no encuentras algo mejor. Te ofrecen oportunidades que no se adaptan a tu perfil profesional. Quizá una solución para ti sea ver más allá de lo común. ¿Qué tal te caería, por ejemplo, un trabajo en Canadá? No es tan complicado como parece.

Como cada año, Québec International, la agencia de desarrollo económico de la región de Quebec, en colaboración con el Ministerio de la Inmigración, la Diversidad y la Inclusión (MIDI) de Quebec, lanzó una convocatoria de reclutamiento virtual para trabajar en algunas de las empresas más representativas de esta provincia canadiense.

En esta convocatoria pueden participar personas de Europa, el Magreb (región noroccidental de África conformada por Marruecos, Libia, Túnez, Argelia y Mauritania) y América Latina. Los únicos requisitos indispensables son la posesión del idioma francés, dar de alta un perfil en la página web www.quebecentete.com/es/, subir tu CV al perfil creado y postularte en los trabajos que más llamen tu interés con solo unos cuantos clics.

Todos los procesos son en francés -lengua oficial de Quebec-, por lo que tu CV debe estar escrito por completo en este idioma. Las empresas que se suman a esta iniciativa darán detalles de cuánto nivel de francés necesitas para ser considerado.

La actual edición del reclutamiento para trabajar en Quebec, que comenzó desde el 15 de noviembre de 2018, te da como fecha límite el 6 de enero de 2019 para postularte en las ofertas de empleo que van desde el sector de tecnologías de la información hasta salud y servicios sociales.

Fuente: Québec International.

En esta convocatoria habrá más de 300 vacantes disponibles. Puedes postularte en las que tú quieras, siempre y cuando sea una oferta laboral por empresa.

Si alguna de las compañías te preselecciona para la oferta a la que postulaste, se pondrán en contacto contigo a partir del 1 de febrero de 2019. En tanto, las entrevistas de trabajo serán entre el 18 de febrero y el 1 de marzo del mismo año, y se realizarán en francés por medio de Skype.

¿Dónde registro mi perfil y subo mi CV? Ve a la siguiente liga: https://www.quebecentete.com/es/trabajar/candidaturas-espontaneas/

¿Cuáles son los trabajos a los que me puedo postular? Da clic acá para conocerlos: https://www.quebecentete.com/es/trabajar/ofertas-de-empleo/

Si después de todo el proceso de entrevistas la empresa decide darte el empleo, firmarás un contrato. Esto te permitirá y facilitará obtener un permiso de trabajo y una visa para residir en Quebec, que de acuerdo con cifras de 2016 tiene una tasa de empleo de 88.6 por ciento, la más alta de Canadá en el sector de 25 a 54 años de edad.