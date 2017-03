Trump sufre su primer gran fracaso como presidente

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes retiraron este viernes un proyecto de ley para reformar el sistema de salud de Estados Unidos, porque no consiguieron el apoyo necesario para aprobarlo pese a las gestiones de la Casa Blanca, en lo que constituye un fuerte revés para el presidente Donald Trump.



Los jefes republicanos habían propuesto una votación de la medida, luego de que Trump canceló las negociaciones con legisladores del partido que se oponen a la reforma.



No estaba claro si se volvería a programar una votación del proyecto, pero Trump dijo al Washington Post: "lo retiramos".



Este es primer gran fracaso de Donald Trump, y que pondrá en duda la capacidad del mandatario y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de llevar a cabo su ambiciosa agenda, que incluye impuestos y normas, dos cosas monitoreadas de cerca por Wall Street.



Se esperaba que el proyecto fuera votado esta tarde, pero al no tener los votos suficientes, se optó por mejor ser retirado.



El proyecto no logró convencer a los miembros de ultraderecha del Partido Republicano, que exigieron una revocación más completa de Obamacare, pero tampoco a moderados inquietos por las proyecciones de que millones de estadounidenses perderán su cobertura.



La administración de Trump hizo un último intento de modificar el proyecto con los conservadores de la Cámara y eliminó la exigencia de Obamacare de que los seguros cubran ciertos beneficios esenciales para tratar de conquistar a los renegados, que habían obligado a los líderes republicanos a posponer una votación programada originalmente para el jueves.



Luego, asesores de Trump, entre ellos el estratega sénior Steve Bannon, fueron al Capitolio a transmitir personalmente a los líderes de la Cámara y los republicanos que al presidente se le acabó la paciencia: Trump quería que se vote el viernes, gane o pierda, aunque esto implique que siga Obamacare.



Aunque finalmente no se votó.



Con información de AP, Reuters y Bloomberg