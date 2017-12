Trump llama a resistir la influencia de China y Rusia

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump se comprometió a trabajar con los países del hemisferio para reducir el poder del crimen organizado y limitar la influencia “maligna” de competidores como China y Rusia.



En la nueva estrategia de seguridad nacional que presentó este lunes, Trump identificó como prioridad temas en los que insistió durante su campaña electoral: la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y la modernización de los acuerdos comerciales para que sean “justos” y “recíprocos”.



La estrategia no se refiere explícitamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Estados Unidos negocia con México y Canadá desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero.



El documento de 68 páginas difundido por la Casa Blanca no menciona a México una sola vez, aunque anuncia que brindará apoyo a países del hemisferio para identificar a capos del narcotráfico y sus empresas con la meta de contrarrestar el poder que ejerce el crimen organizado.

Los países latinoamericanos más citados en el documento son Cuba y Venezuela.



El documento señala que China busca colocar al hemisferio bajo su órbita a través de préstamos e inversiones, y que además junto a Rusia apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, desde donde ambos países procuran expandir contactos militares y ventas de armas al resto de la región.



“Los Estados democráticos del hemisferio tienen un interés compartido en confrontar amenazas a su seguridad”, reza el documento.



También invita a los países americanos a sumarse a la iniciativa de “aislar a gobiernos que rehúsen actuar como socios responsables para el avance de la paz y la prosperidad”.



La estrategia también subraya la necesidad de adelantar una reforma para promover la migración a Estados Unidos por méritos profesionales y no vínculos familiares.



El plan del presidente republicano, que podría alterar significativamente las relaciones internacionales de Estados Unidos de implementarse completamente, tiene cuatro pilares: proteger el territorio, promover la prosperidad estadounidense, demostrar paz a través de la fuerza y promover la influencia estadounidense en un mundo competitivo.