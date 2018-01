Trump planea sacrificar seguridad fronteriza para pagar muro: NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea recortar o retrasar los fondos de seguridad fronteriza para construir un muro en la frontera con México, el centro de su campaña contra la inmigración ilegal, de acuerdo con información obtenida por The New York Times.



Según un documento interno de orientación presupuestaria para el año fiscal 2019 visto por The New York Times muestra que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca solicitó al Departamento de Seguridad Nacional hacer recortes a la vigilancia fronteriza, tecnología de radar, barcos patrulla y agentes de aduanas.



Según funcionarios y expertos consultados por el diario, los primeros métodos de seguridad probados han sido más efectivos que construir un muro en la frontera sur, pues explican que el enfoque del presidente no contempla la constante evolución del terrorismo, la inmigración y el narcotráfico.



Trump prometió en su campaña presidencial construir un muro fronterizo, y ha continuado presionando públicamente por llevar a cabo esa medida, para evitar que entren a Estados Unidos el narcotráfico, los terroristas y las pandillas.



Según el plan de gastos que el Departamento de Justicia presentó a senadores del Congreso la semana pasada, el muro costaría 18 mil millones de dólares en los próximos 10 años, representa más de la mitad del plan de gastos de 33 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, y se erigiría a lo largo de casi 900 millas (mil 448.41 kilómetros) de la frontera con México.



El documento señala que Trump también instruyó al departamento a buscar 1.6 mil millones de dólares en el próximo año fiscal para construir 74 millas (119.09 kilómetros) del muro fronterizo.



Partes del documento fueron vistas por The New York Times; el resto se basó en informes del personal demócrata del Comité de Seguridad Nacional del Senado.



Los recortes incluyen dinero para un sistema remoto de videovigilancia en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, un área conocida por el alto número de cruces fronterizos y el contrabando de drogas.



En el documento interno se detalla que la administración de Donald Trump pidió retrasar una solicitud para comprar 15 nuevas embarcaciones de Interceptor Costero para atrapar a traficantes de drogas. También recortaría casi 200 de las 500 unidades caninas.



Además, el presupuesto propuesto no financiaría la contratación de nuevos funcionarios de aduanas: los agentes que negaron el ingreso de 200 mil personas a Estados Unidos en los puertos de entrada en el año fiscal 2017 y que detuvieron 600 mil libras de drogas (272 mil 155 kilos), incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.



"Los funcionarios de aduanas también interceptaron casi 70 millones de dólares en moneda ilícita, la mayoría de los cuales cruzó la frontera para llenar los cofres de los carteles mexicanos de la droga", explica la publicación del The New York Times.



David Bier, un analista de políticas del Cato Institute, explicó al diario que un muro fronterizo no haría mucho para detener el tráfico de drogas. Tampoco detendría la inmigración ilegal, dijeron otros expertos.