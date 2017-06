Trump pide rehacer lazos con Rusia pese polémica: Tillerson

WELLINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que Donald Trump le pidió que reconstruya la relación de su país con Rusia y que no permita que la agitación política por los posibles vínculos de su campaña con Moscú afecte al proceso.



Las relaciones con Rusia atraviesan un mal momento y están deteriorándose, señaló Tillerson agregando que Trump le pidió que intente estabilizar los lazos y reconstruir la confianza.



El jefe de la diplomacia estadounidense habló el martes desde Wellington, Nueva Zelanda, donde se reunió con el primer ministro neozelandés, Bill English.



Tillerson dijo no poder comentar la posibilidad de que descubran pruebas que hagan caer al gobierno porque “no tengo conocimiento directo”.



Trump fue claro con él al señalar que no debe permitir que la polémica por la investigación sobre Rusia le impida trabajar en esa relación, agregó.