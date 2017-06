Trump no puede despedir a Mueller, sólo yo puedo: Rosenstein

El procurador General Adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, dijo a los senadores que sólo él, y no el presidente, puede despedir al consejero especial que investiga la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y que no ha hecho nada para justificar el despido.



Rosenstein dijo a un subcomité de Asignaciones del Senado que tendría que haber "buena causa" para despedir al consejero especial, el exdirector del FBI, Robert Mueller.



Yo lo nombré, y respaldo esa decisión", dijo Rosenstein. "Voy a defender la integridad de esa investigación".



Debido a que el procurador general, Jeff Sessions, se recusó de participar en la investigación de Rusia, el deber recaería sobre Rosenstein, quien nombró a Mueller el 17 de mayo.



La pregunta surgió en la audiencia después de que un amigo de Donald Trump dijo en entrevistas televisadas que el presidente está evaluando si despide a Mueller. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el amigo, presidente y director ejecutivo de NewsMax.com, Chris Ruddy no hablaron en nombre del presidente pero ni confirmaron ni negaron si Trump estaba considerando despedir a Mueller.



El líder de la Cámara de Representantes Paul Ryan dijo que "no hay debate" sobre si Trump debería despedir a Mueller, y dijo que conviene al propio Trump permitir que la investigación continúe.



"El mejor caso para este presidente es ser vindicado", dijo Ryan en una conferencia de prensa. Por lo tanto, dijo, "lo mejor es dejar Robert Mueller hacer su trabajo".



"Conozco a Bob Mueller y tengo confianza en él", dijo Ryan.



Ruddy, que conoce a Trump desde hace varios años, dijo el martes que el nombramiento de Mueller no era legítimo y que la atención dada a la investigación está desplazando la agenda del presidente.



"Creo que es una consideración que el presidente ha tenido porque Mueller es ilegítimo como consejero especial", dijo Ruddy en el programa "New Day" de CNN, cuando se le preguntó si Trump estaba pensando en despedir a Mueller. "No hay evidencia de mal comportamiento. No hay evidencia de colusión. No hay evidencia de obstrucción".



Ruddy planteó la idea primero el lunes en una entrevista en PBS.



"El señor Ruddy nunca habló con el presidente sobre este tema", dijo Spicer en un correo electrónico. "Con respecto a este tema, sólo el presidente o sus abogados están autorizados a comentar".