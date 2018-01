Trump niega haber dicho "países de mierda" para referirse a África

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump tuiteó que "éstas no fueron las palabras usadas" después de informes de que durante una reunión el mandatario estadounidense se refirió a las naciones africanas como "países de mierda".



El presidente pronunció esa frase durante un encuentro con el senador demócrata Dick Durbin y el senador republicano Lindsey Graham, quienes le informaban de un nuevo proyecto de ley de inmigración promocionado por un grupo de legisladores de ambos partidos.



"El lenguaje que usé en la reunión de DACA fue difícil, pero éstas no fueron las palabras usadas. Lo que fue realmente difícil fue la extravagante propuesta hecha ¡Un gran revés para el DACA!", escribió este viernes en Twitter.



Trump respondió luego de una ola de críticas por los comentarios, hechos presuntamente el miércoles durante una reunión en la Casa Blanca. Tanto la Casa Blanca como los legisladores republicanos que participaron en la reunión se han abstenido de negar que Trump haya usado esas palabras.



Tres personas consultadas sobre la conversación dijeron que Trump cuestionó por qué Estados Unidos debería aceptar más inmigrantes de Haití y de "países de mierda" en África y no de lugares como Noruega. Las personas no estaban autorizadas a describir la conversación y hablaron con la condición de no ser identificadas.



De acuerdo con las personas al tanto de la conversación, durante la misma reunión Trump rechazó un acuerdo bipartidista sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). El DACA fue promulgado durante el gobierno del presidente Barack Obama y suspendió temporalmente las deportaciones de jóvenes que residan en el país sin autorización legal y que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares.



ONU califica de "racistas" presuntas declaraciones de Trump



La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de Naciones Unidas calificó como "racistas" las presuntas declaraciones del presidente estadounidense.



"Estos son comentarios impactantes y vergonzosos del presidente de Estados Unidos. No hay otra palabra que se pueda usar sino 'racista'", dijo el portavoz del OACDH, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.



"No se puede descalificar a países y continentes enteros como "países de mierda", cuya población completa, que no es blanca, y por lo tanto no son bienvenidos", agregó.



En noviembre, el Gobierno de Trump decidió poner fin al estatus para inmigrantes de Haití y Nicaragua. Dio plazo hasta julio de 2019 para que aproximadamente 59 mil inmigrantes haitianos a los que se había dado el estatus vuelvan a su país o legalicen su presencia en Estados Unidos. A los nicaragüenses les dio plazo hasta enero de 2019.



"El futuro de los dreamers no debería ser usado como moneda de cambio para negociar la inmigración y medidas de seguridad más restrictivas y severas posibles. Estos son seres humanos, no materias primas", sostuvo Colville.



El término dreamers es usado para señalar a inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños.



Con información de AP y Reuters