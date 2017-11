Trump insta a aislar del mundo el 'régimen brutal' de Corea del Norte 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el miércoles a todos los países a unir fuerzas y aislar al "régimen brutal de Corea del Norte", afirmando que el mundo no puede tolerar "la amenaza de un régimen canalla" que amenaza con la devastación nuclear.



"Hoy, espero hablar no sólo en nombre de nuestros países, sino de todas las naciones civilizadas, al decir a (Corea del) Norte: No nos subestimen. No nos pongan a prueba", dijo Trump en un discurso pronunciado ante el Parlamento de Corea del Sur.



"Nosotros no permitiremos que las ciudades estadounidenses sean amenazadas de destrucción. Nosotros no seremos intimidados", dijo el mandatario estadounidense. "Todos los países responsables deben unir fuerzas para aislar el régimen brutal de Corea del Norte, para negarle cualquier forma de apoyo, suministros o aceptación", agregó Trump.



El sábado pasado, Donald Trump viajó al continente asiático para una gira de 12 días. Su primer destino fue Japón y en estos momentos se encuentra en Corea del Sur. El republicano viajará luego a China, donde funcionarios estadounidenses dicen que instará a un reacio presidente Xi Jinping para que presione con fuerza a Pyongyang.





ARMAS NO PROTEGEN A COREA DEL NORTE: TRUMP



Trump advirtió al líder de Corea del Norte que las armas que compran no hacen que esté más protegido.



"He venido aquí a la península a mandar un mensaje directo al líder de Corea del Norte: las armas que compras no hacen que estés más a salvo", dijo Trump.



"Norcorea no es el gran paraíso que tu padre ambicionaba. Es un infierno que ninguna persona merece", señaló el mandatario estadounidense.



Trump también se mostró más dispuesto que los anteriores presidentes estadounidenses a utilizar el ejército contra Corea del Norte si éste continúa amenazando a Estados Unidos y sus aliados.



"Ésta es una administración muy diferente a la que Estados Unidos ha tenido en el pasado. No nos subestimes. Y no nos pruebes", dijo el mandatario.



Sin embargo, "a pesar de todos los crímenes que ha cometido contra Dios y el hombre, estamos listos para ofrecer, y eso haremos, ofreceremos una matemática para un futuro mucho mejor. Comienza con el fin de la agresión de nuestro régimen, un alto al desarrollo de misiles balísticos y una desnuclearización completa verificable y total", indicó Trump.



