Trump dice 5 mentiras al día y estas son las más comunes

Desde que inició su presidencia el 20 de enero de este año, Donald Trump ha dicho más de mil declaraciones falsas o engañosas, de acuerdo con un análisis de la sección The Fact Checker de The Washington Post.



The Fact Checker tiene como objetivo analizar las declaraciones de figuras públicas para determinar si son falsas, engañosas o verdaderas. En este estudio, el segmento del periódico estadounidense detectó que el presidente de Estados Unidos ha pronunciado mil 57 mentiras desde el 20 de enero.



Trump lleva 215 días en la presidencia. Esto quiere decir que, en promedio, Donald Trump ha dicho 4.9 mentiras o declaraciones engañosas por día.

TRUMP Y SUS MENTIRAS MÁS RECURRENTES



Las declaraciones falsas o engañosas que más repite Trump giran en torno al Obamacare o a la adjudicación de logros que ya habían sido conseguidos antes de que él llegara a la presidencia.



La afirmación de que la Ley de Salud Asequible del expresidente Barack Obama es un "desastre total" es la más recurrente de Trump, pues la ha dicho en más de 50 ocasiones.



“Falso”, señaló The Washington Post. “ACA no es un desastre total y se espera que se mantenga estable por el futuro previsible, de acuerdo con la Oficina Presupuestal del Congreso”.



En segundo lugar, con 42 repeticiones, quedó la declaración presidencial de que convenció a Ford y a otras empresas de no construir plantas en países como México.



En tercer sitio, se ubicó la declaración presidencial de que le ahorró a los contribuyente estadounidenses 725 millones de dólares gracias a que negoció con el gigante aeronáutico Lockheed Martin el costo final del caza bombardero F-35.



The Washington Post concluyó que eso fue una mentira porque el Pentágono anunció reducciones antes de que Trump se reuniera con el presidente de Lockheed Martin.



En cuarto lugar, se situó la afirmación de Trump de que eran “falsas” las notas informativas sobre la injerencia de Rusia en las elecciones y que los medios la inventaron porque estaban avergonzados de la derrota de Hillary Clinton.



“Falso”, indicó el periódico estadounidense, ya que la comunidad de inteligencia divulgó un reporte expresando “alta confianza” de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.



Finalmente, The Washington Post calificó como una falsedad la declaración de Trump de que convenció a miembros de la OTAN en aumentar sus contribuciones, pues el diario afirmó que las promesas de recursos habían sido hechas por esos países desde 2014.

Glenn Kessler, uno de los autores de la investigación, dijo que Trump aún se encuentra lejos de alcanzar las 2 mil falsedades en su primer año de mandato, pero que todavía tiene tiempo para llegar a esa cantidad.



“En sus primeros seis meses, el presidente estaba promediando 4.6 falsedades al día, pero ha incrementado su ritmo. A este paso, el presidente no romperá la barrera de las 2 mil falsedades en su primer año en el gobierno, pero aún faltan cinco meses y todo puede suceder”, escribió.



The Fact Checker mide el nivel de falsedad de las declaraciones de políticos con la escala “Pinocho”, que va del 1 al cuatro. Trump ha obtenido el número máximo de “Pinochos” en varias ocasiones.

