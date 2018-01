Trump, el presidente más impopular de EU... al menos tras su primer año

Esta es una marca que nadie desea. Donald Trump concluye su primer año como presidente con los índices de aprobación más bajos jamás registrados en el primer año en la Casa Blanca.



Así lo indica la encuestadora Gallup, según la cual Trump registró una aprobación promedio de 39 por ciento. El presidente más impopular después del primer año hasta ahora había sido Bill Clinton, cuyo promedio del primer año fue diez puntos más alto, con 49 por ciento.



Recientes consultas indican que los estadounidenses consideran a Trump una figura que genera divisiones e incluso cuestionan sus aptitudes para gobernar.



Uno de los pocos sectores que maneja bien, de acuerdo con las encuestas, es el de la economía, aun cuando los índices en ese terreno no son tan altos como sería de esperarse con una economía relativamente fuerte como la estadounidense.



Lo que dicen las encuestas acerca de la visión que tienen los estadounidenses de su presidente después de un año de gestión.



INUSUAL IMPOPULARIDAD



El actual índice de aprobación en las encuestas semanales de Gallup es comparable al índice promedio, de 38 por ciento. Un 57 por ciento dice que desaprueba la gestión.



No hay precedentes de índices tan bajos por un periodo tan temprano en la gestión de un presidente. La ciudadanía generalmente le da al nuevo presidente el beneficio de la duda. Pero en el arranque de su presidencia los índices de aprobación no pasaron del 45 por ciento.



Desde entonces, Trump ha estado por debajo de los 40 puntos porcentuales más tiempo que ningún otro presidente en su primer año.



Los presidentes se han recuperado de periodos de alta impopularidad en el pasado. La popularidad de Clinton fue de apenas el 37 por ciento en junio de 1993, pero pronto recuperó terreno y terminó siendo reelegido.



Harry S. Truman estuvo por debajo del 40 por ciento buena parte de su primer término y también fue reelegido. Es dueño de la marca de Gallup más baja de todos los tiempos, el 22 por ciento de 1952.



La marca semanal más baja de Trump que registró Gallup fue del 35 por ciento. Varios otros presidentes tuvieron registros inferiores. Truman, Richard Nixon y Jimmy Carter alguna vez estuvieron por debajo del 30 por ciento.



SUS PUNTOS FUERTES



No hay muchas notas positivas en el primer año de Trump, pero hay algunas. Por ejemplo, la mayor parte de los republicanos lo siguen apoyando. El 83 por ciento de los votantes que se identificaron como republicanos tienen una imagen positiva, según una reciente consulta de Quinnipiac.



La misma consulta señala que el grueso de los votantes considera a Trump una persona inteligente y fuerte.



Los índices de aprobación de su manejo de la economía fueron más altos que los de su gestión en general.



En diciembre, una encuesta de la Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indicó que el índice de aprobación del manejo de la economía era ocho puntos más alto que el de su gestión en general, pero de todos modos era un modesto 40 por ciento.



En la encuesta de Quinnipiac, los participantes eran más proclives a decir que Trump está ayudando la economía: el 37 por ciento opinó que lo hace, mientras que el 29 por ciento dijo que no. Al mismo tiempo, más gente todavía opinó que Barack Obama merece más reconocimiento que Trump, 49 por ciento contra 40 por ciento.



OTROS ASUNTOS



Al margen de la economía, hay pocos temas en los que se resalte el trabajo de Trump.



El plan de salud ha sido un sector en el que se ha mantenido bajo continuamente. Siete de 10 personas desaprobaron su manejo en esa área en una consulta de diciembre de AP-NORC. El 85 por ciento de los consultados dijo que ese era un asunto muy importante para ellos.



Otra consulta de AP-NORC llevada a cabo a fines del 2017 indicó que apenas el 23 por ciento de la población considera que cumplió con las promesas que hizo en su campaña presidencial; un 30 por ciento estima que intentó cumplirlas y no pudo; y un 45 por ciento dijo que ni lo había intentado. Más de la mitad opinaron que el país está peor hoy que cuando Trump asumió.



Esa consulta fue hecha antes de la aprobación de una reforma fiscal a fines de diciembre. Pero no hay demasiados indicios de que la ley haga subir su popularidad a corto plazo. Una encuesta de Gallup de enero señaló que sólo el 33 por ciento de la población aprueba esa ley.



LA PERSONALIDAD DE TRUMP



Las calificaciones negativas podrían responder más a la impresión que genera Trump como persona que a sus políticas. En una consulta de la Universidad Quinnipiac de enero la mayoría de los encuestados opinó que no es racional ni honesto y en que no tiene aptitudes para ser presidente.



Una consulta de AP-NORC de diciembre comprobó que dos tercios de la población pensaba que el país estaba más dividido como consecuencia de la presidencia de Trump.



En una encuesta de Gallup de julio pasado, se preguntó a la gente por las razones por las que desaprobaban el gobierno de Trump y la mayoría dijo que por su personalidad y su carácter más que por sus puntos de vista o sus políticas. Ello contrastó con las marcas de Obama en el 2009 y de George W. Bush en el 2001. Mucha menos gente mencionó atributos personales de los mandatarios para justificar sus evaluaciones negativas.