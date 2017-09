Trump declara a Florida como zona de desastre 

El presidente Donald Trump declaró zona de desastre al estado de Florida, lo que libera la ayuda federal para las personas afectadas por el huracán 'Irma' en nueve condados de antemano azotados por la tormenta.



La asistencia federal incluye vivienda temporal y reparación de hogares, préstamos de bajo costo por pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios a recuperarse en los condados Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas, y Sarasota.



Los fondos federales también están disponibles para gobiernos y organizaciones sin fines de lucro por emergencias en todos los 67 condados de Florida. Durante los primeros 30 días, ese dinero cubrirá el 100 por ciento del costo de algunas respuestas de emergencia.



"Un poco afortunados"



El presidente Donald Trump dijo el domingo que “tal vez hayamos sido un poco afortunados” de que el huracán 'Irma' se desviara de su trayecto original hacia la costa oeste de Florida y no al este, como se tenía previsto. Señaló que esa ruta podría ser menos destructiva.



El mandatario dijo que 'Irma' “costará mucho dinero” pero que lo que más le preocupa en este momento es salvar vidas.



Trump realizó sus declaraciones horas después de que la tormenta, de casi 640 kilómetros (400 millas) de ancho, pasara la mañana del domingo cerca de los Cayos de Florida y tocara tierra en Marco Island en la costa oeste del estado en dirección hacia Tampa, que no ha sufrido el golpe directo de un huracán en casi 100 años.



También habló antes de que las autoridades estatales y locales comenzaran a evaluar los daños.



“Tal vez fuimos un poco afortunados de que se fuera al oeste y eso podría no ser tan destructivo, pero ya veremos”, dijo Trump al hablar con la prensa después de regresar a la Casa Blanca desde Campo David, el retiro presidencial en Maryland, en donde pasó el fin de semana monitoreando la tormenta.



“Se desarrollará durante las próximas cinco o seis horas”, dijo Trump, quien estuvo acompañado de su esposa, Melania.



Trump evadió preguntas sobre los miles de millones de dólares que se le pedirá invertir al gobierno para ayudar a las comunidades en Florida y otros estados afectados tras el paso de 'Irma', al señalar “en este momento nos preocupan las vidas, no los gastos”.



El viernes el mandatario firmó una medida de 15 mil 300 millones de dólares para reabastecer los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y acelerar la asistencia federal para las víctimas del huracán 'Harvey', que azotó hace apenas tres semanas el sureste de Texas y localidades de Luisiana.



El presidente hizo dos viajes a Texas tras el impacto de Harvey. Y el domingo comentó que “iremos muy pronto a Florida”.



Trump comentó que el domingo tendrá reuniones adicionales para coordinar la respuesta a la tormenta.



La Casa Blanca dijo que Trump había recibido una “extensa actualización” sobre 'Irma' mientras estuvo en Campo David y que en el informe se incluyeron detalles sobre el estatus de la tormenta, trayectoria, evacuaciones y preparativos de respuesta y recuperación.



Agradeció a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y al departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la agencia, por sus esfuerzos y alentó a las autoridades a mantenerse enfocados en la recuperación tras el paso de Harvey.



Con información de Notimex y Ap*