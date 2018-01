Trump amenaza con recortar ayuda a los palestinos por dejar el proceso de paz

El presidente Donald Trump amenazó ayer con suspender la ayuda a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), presidida por Mahmoud Abbas, quien dijo “no está dispuestos a hablar de paz” con Israel.



Horas después de acusar a Pakistán de ser refugio de terroristas y anunciar que por ello revisaría la ayuda militar a ese país, Trump extendió sus críticas a la ANP.



“Por ejemplo, pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares cada año y no recibimos ningún aprecio o respeto. Ni siquiera quieren negociar un tratado de paz largamente retrasado con Israel”, aseguró en un par de tuits.



Trump anunció el pasado 6 de diciembre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv a la llamada Ciudad Santa, lo que ha generado el rechazo de los palestinos y un aumento de la tensión con Washington.



AGENDA DE JERUSALÉN

“Eliminamos de la agenda (la cuestión de) Jerusalén, la parte más difícil de las negociaciones, aunque Israel tendría que haber pagado más por esto. Sin embargo, como los palestinos ya no están dispuestos a negociar sobre la paz, ¿por qué deberíamos seguir pagándoles tanto dinero?”, se preguntó el jefe de Estado.



Lamentó, además, la postura de Palestina ahora que “la parte más dura de la negociación”, la cuestión del reconocimiento de Jerusalén como capital del estado israelí, “está fuera de la mesa” de negociaciones.



El presidente Abbas la reiterado desde que con esta declaración Estados Unidos se posicionó en el conflicto, por lo que ya no lo considera acreditado para ejercer de mediador en el proceso de paz, por lo que optó por congelar los contactos con representantes estadounidenses.



El estatus de Jerusalén es uno de los temas más delicados en el conflicto entre israelíes y palestinos. La comunidad internacional respetaba un consenso según el cual su estatus definitivo debía ser fijado en negociaciones de paz entre las dos partes, pero esto se rompió con la decisión unilateral de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel.



Israel reclama la totalidad de Jerusalén como su capital “eterna e indivisible”, mientras que Palestina quiere que Jerusalén Este, ocupada por los israelíes desde 1967, sea la capital de su futuro Estado.



El comité político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), del que forma parte la ANP, se reunirá hoy para definir cómo responderá a esta amenaza.



No está claro si la dirigencia palestina continuará confrontando abiertamente a Washington, como estuvo haciendo el presidente Abbas por su decision de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.