Trump advierte que EU está listo para usar fuerza militar contra Norcorea

SEÚL.- El presidente Donald Trump advirtió este martes a Corea del Norte que está dispuesto a utilizar todo el poderío militar de Estados Unidos para detener un ataque, pero más tarde adoptó un tono conciliador para instar a Pyongyang a fraguar un acuerdo que ponga fin a la disputa por sus armas nucleares.



En declaraciones a poca distancia de Corea del Norte durante una visita a Seúl, Trump dijo que aunque "Dios quiera" que no se requiera emplear toda la fuerza militar de Estados Unidos, hará lo que sea necesario para impedir que un "dictador norcoreano" amenace a millones de vidas.



"No podemos permitir que Corea del Norte amenace todo lo que hemos construido", aseguró Trump luego de reunirse con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien se ha mostrado más inclinado a un acercamiento diplomático con Pyongyang.



Pero en un momento en que adoptó una postura más mesurada y menos confrontacional, el mandatario estadounidense también exhortó a los norcoreanos a "hacer lo correcto" y dijo: "veo cierto movimiento", aunque no dio más detalles.

"Realmente tiene sentido que los norcoreanos vengan a la mesa de negociaciones y logren un acuerdo", explicó Trump a periodistas en una conferencia conjunta con Moon.



A pesar de las reiteradas amenazas de Trump contra Corea del Norte, sus últimos comentarios estuvieron bastante lejos de las declaraciones agresivas que ha emitido el presidente en los últimos meses, en las que desestimó el enfoque diplomático para acabar con la crisis, describiéndolo como una pérdida de tiempo.



Previamente en el día, Trump y la primera dama estadounidense, Melania Trump, llegaron a la base aérea de Osan en Seúl y caminaron por una alfombra roja tras bajar del Air Force One, al comienzo de la visita.



Más tarde, Trump voló en helicóptero a Camp Humphreys, la mayor base militar de Estados Unidos en el país, y visitó a tropas estadounidenses y surcoreanas, junto a Moon.



La Casa Blanca describió el viaje de Trump como una iniciativa para dejar en clara la determinación de Estados Unidos ante la postura hostil de Corea del Norte y el riesgo que representan sus pruebas de misiles y armas nucleares.



Pero muchos en la región han expresado temor de que su discurso belicoso hacia Pyongyang incremente el potencial de un conflicto militar devastador en la Península Coreana.



Al reunirse con los comandantes militares para hablar sobre la crisis con Corea del Norte, Trump dijo a periodistas: "Finalmente tendremos que buscar una solución, ésta siempre aparece, tiene que aparecer", sin dar detalles.