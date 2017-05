Corte brasileña acusa al presidente Temer de corrupción

El máximo fiscal de Brasil acusó al presidente Michel Temer de corrupción y obstrucción a la justicia, informó la Corte Suprema este viernes.



Las acusaciones del procurador general Rodrigo Janot representan una escalada extraordinaria de una investigación que ha trastornado la política y prácticamente todos los ámbitos de la nación más grande de América Latina.



Además, un director de la empresa de carne JBS dijo más temprano este viernes, como parte de un acuerdo con la justicia, que el presidente de Brasil recibió unos 15 millones de reales (4.6 millones de dólares) en sobornos.



Ejecutivos de JBS también relataron pagos de sobornos a Temer y a un diputado a cambio de acabar con el monopolio de la petrolera Petrobras en el abastecimiento de gas natural.



Las declaraciones judiciales sostuvieron además que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió 50 millones de dólares en sobornos en cuentas en el extranjero, y la exmandataria Dilma Rousseff otros 30 millones de dólares.



Los exmandatarios han insistido repetidamente en su inocencia.



El miércoles, el diario O Globo informó que dos altos ejecutivos de JBS, el conglomerado de producción y procesamiento de carne, habían presentado una cinta al Tribunal Supremo de una grabación secreta de Temer aprobando un pago a Eduardo Cunha, artífice de la destitución del año pasado de la expresidenta Dilma Rousseff.



En un breve y encendido discurso el jueves, Temer descartó enfáticamente su renuncia y dijo que nunca aprobó que se pagara para silenciar a alguien.



Además aseguró que no tiene nada que ocultar y que probará su inocencia ante el Supremo Tribunal de Brasil. Sostuvo que pedirá una pesquisa de las acusaciones.



Legisladores de un partido aliado del presidente Michel Temer están pidiendo a los ministros de su formación que dimitan del Gobierno si se confirman las acusaciones, dijo un líder de la agrupación el jueves.



Luego del desplome del 10 por ciento en la Bolsa de Sao Paulo el jueves, las operaciones fueron detenidas a las 10:21 hora local. Tras media hora de suspensión, la Bolsa brasileña volvió a operar y el cerró con un descenso de 8.80 por ciento.



Este jueves la Bolsa cerró con una alza de 1.69 por ciento. Mientras que el real brasileño ganó 3.76 por ciento a 3.25 reales por dólar.



PRESIDENCIA CUESTIONA GRABACIÓN



"El presidente Michel Temer no cree en la veracidad de las declaraciones" en la grabación, dijo este viernes la presidencia en un comunicado.



Este hace notar que la persona que efectuó la grabación, Joesley Batista, directivo de la empresa empacadora de carne JBS, está siendo investigado y quiso "aprovechar" la situación.



LA GRABACIÓN



O Globo publicó entonces los casi 39 minutos de grabación, de mala calidad y con frecuencia inaudible.



En ella se puede escuchar a dos hombres hablando sobre Cunha. Según Globo se trataría del presidente y Joesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS.



Un hombre, al parecer Temer, se queja que Cunha podría ponerlo en una situación embarazosa.



"Dentro de mis límites, yo hice ahí lo más que pude. Arreglé todo", responde el otro hombre, al parecer Batista. "Él vino y cobró, etc., etc., etc. Estoy bien con Eduardo, ¿OK?".



El primer hombre dice entonces: "Tienes que continuar con eso, ¿ves?". El segundo responde: "Cada mes".



Con información de AP