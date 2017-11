'Sugar daddy': millones de estudiantes pagan deudas universitarias con su ayuda

SeekingArrangement.com es una plataforma online para citas que tiene una característica particular: en ella personas mayores -conocidas como 'sugar daddy' o 'sugar mommy'- pueden arreglar los términos de su relación con una o un joven para comenzar a salir a viajes, eventos de negocios, fiestas, fines de semana en la playa e incluso compañía física o mental.



El fenómeno de los 'suggar daddy' se ha vuelto tan popular en Seeking Arrangement que, tan solo en 2017, se han suscrito a la plataforma más de 1.2 millones de estudiantes de universidad. Y, además, desde 2006 -año en que se creo esta página- se han registrado más de 5 millones de alumnos universitarios.



Estos estudiantes buscan en su mayoría una persona que pague sus deudas universitarias, las cuales tienen un promedio de 35 mil dólares por estudiante en Estados Unidos, de acuerdo con información de Seeking Arrangement.



Un 'sugar baby' -como se les conoce a los jóvenes en esta plataforma- puede poner de condición, desde un principio, que para estar junta a él o ella se necesita un préstamo o un pago de su deuda de la colegiatura universitaria. El 'sugar daddy' también puede poner sus condiciones (no necesariamente tiene que haber una relación física entre ambos). Si ambos aceptan, la relación comienza.



Desde 2016, Seeking Arrangement notó un aumento en la suscripción de personas con correos electrónicos escolares (.edu o de universidades), por lo que trabajó en una campaña llamada 'Sugar Baby University', que, entre otros beneficios, regala una cuenta premium a las personas que se registren con un email escolar.



Seeking Arrangement se encuentra disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, la Unión Americana tiene la tasa más alta de registrados.



EN EU EL FENÓMENO ES MÁS GRANDE



De acuerdo con datos de Seeking Arrangement, en Estados Unidos la aplicación tiene registrados a 484 mil 695 'sugar daddies', 42 mil 913 'sugar mommies', 466 mil 510 'sugar babies' hombres y 2 millones 250 mil 868 'sugar babies' mujeres. Estadísticamente, hay 4 personas jóvenes por cada mayor.



Cada persona tiene la oportunidad de tener una relación con más de una 'sugar daddy'. Ésta es una de las razones por las que, según la plataforma de citas, Seeking Arrangement tiene más de 3 millones 200 mil relaciones registradas de personas mayores con estudiantes.



Las cinco universidades estadounidenses con más estudiantes registrados en Seeking Arrangement son Temple University, New York University, Arizona State University, Georgia State University y Texas State University.



EL ESTIGMA QUE GENERA UNA RELACIÓN DE ESTE TIPO



Como reporta Business Insider, los estudiantes aprovechan esta oportunidad para pagar una deuda que ni sus familias ni ellos podrían pagar, la cual asciende, en promedio, a 35 mil dólares por alumno.



El medio estadounidense retoma el caso de Christina, una usuaria de Seeking Arrangement de 29 años de edad, quien actualmente cursa en línea su carrera universitaria en Michigan State University.



Ella menciona que, desde el principio, tanto 'sugar daddies' como 'sugar babies' preguntan qué se está buscando, con el objetivo de dejar las cosas claras, pues algunos pueden buscar una relación físicas y otros simplemente una tutoría o mentoría.



"En mi perfil dice específicamente que estudio y que busco ayuda para pagar mi escuela", dice Christina. "Pero hay situaciones en las que te invitan a cenas que tienen otro objetivo. Tienes que defenderte, mantenerte firme".



Sin embargo, Christina comenta que la parte más difícil es la estigmatización por parte de las personas cuando ella les comenta que está en el sitio o que sale con 'sugar daddies'.



"Tengo que luchar con el pensamiento negativo de las personas cuando les comento que estoy en el sitio. Es difícil que escuchen lo que hago y que automáticamente piensen de forma negativa. Pero debes de alejar eso de tu mente", dice Christina.

