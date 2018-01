'Soy la persona menos racista que han entrevistado': Trump 

A raíz de sus recientes comentarios sobre Haití y los países africanos, el presidente Donald Trump dice "yo no soy racista".



Trump ha sido acusado de utilizar una palabra vulgar para describir a los países africanos durante una reunión de la Oficina Oval la semana pasada con un grupo bipartidista de seis senadores.



Las personas informadas sobre la conversación también dicen que durante la reunión el presidente cuestionó la necesidad de admitir a más haitianos en Estados Unidos.



Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a describir la reunión públicamente.



Trump abordó el tema brevemente este domingo cuando llegó a cenar en uno de sus clubes de golf de Florida con el líder de la mayoría de la Cámara, Kevin McCarthy, de California.



Al preguntársele qué opina de las personas que creen que es racista, Trump dijo: "No soy racista". Le dijo a los periodistas: "Soy la persona menos racista que han entrevistado. Eso puedo decirte ".



Un portavoz del senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, cuestiona la credibilidad de un senador republicano que dice que el presidente Donald Trump no se refirió a los países africanos usando una vulgaridad durante una reunión a puertas cerradas.



Ben Marter tuiteó el domingo, poco después de que el senador republicano de Georgia David Perdue recurriera a "This Week" de ABC para calificar los informes de que Trump usó lenguaje vil en la reunión como una "gran falsedad". Perdue dice que Durbin y el senador republicano Lindsey Graham se equivocaron al indicar que Trump sí.



Previamente, Perdue y el senador republicano Tom Cotton dijeron en un comunicado que "no recuerdan al presidente diciendo esos comentarios específicamente". Cotton dijo el domingo en CBS "Face the Nation" que "no escuchó" la palabra vulgar.



Marter tuiteó: "La credibilidad es algo que se construye al ser consistentemente honesto con el tiempo. El Senador Durbin lo tiene. El Senador Perdue no. Pregúntele a cualquiera que haya tratado con ambos ".