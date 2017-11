Situación de 'dreamers' será abordada en 2018, acuerdan republicanos 

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump y senadores republicanos acordaron que la propuesta sobre gastos de fin de año, que debe ser aprobada para diciembre, no abordará la situación de decenas de miles de jóvenes inmigrantes que están protegidos de la deportación por un programa federal, de acuerdo con algunos legisladores republicanos.



En vez de eso, será hasta el próximo año cuando traten de buscar una solución a la situación de unos 800 mil inmigrantes que fueron traídos al país de niños, muchos de ellos de manera ilegal.



Esto jóvenes, conocidos como dreamers, están en el limbo, luego que Trump anunció que iba a cancelar gradualmente el programa federal que los protege de la deportación. Trump dio al Congreso hasta marzo para que encuentre una solución a la situación de estos inmigrantes.



Los demócratas han indicado que quieren usar la iniciativa de ley sobre gastos de fin de año para forzar una medida sobre los dreamers. Sus votos seguramente serán necesarios para aprobar la propuesta de gastos y mantener funcionando el gobierno, así que la postura de los republicanos y Trump quizás no termine prevaleciendo.



"No habrá una propuesta migratoria en la iniciativa (de gastos) ni en otra propuesta que debamos aprobar en el 2017", dijo Tom Cotton, senador republicano de Arkansas, tras salir de una reunión en la Casa Blanca. "Él estuvo de acuerdo con eso, al igual que el liderazgo del Senado, y yo creo que la vasta mayoría de senadores republicanos".



El senador John Cornyn, de Texas, dijo que usar la iniciativa de ley de gastos para resolver el estatus de los dreamers era el “sueño dorado de algunos demócratas".



Activistas pro inmigrantes han estado presionando para que los legisladores actúen. En septiembre, líderes demócratas dijeron que ellos habían llegado a un acuerdo con Trump para asegurar protecciones para los inmigrantes a cambio de medidas de seguridad fronteriza que no incluyan un muro fronterizo. Pero el supuesto trato fue cuestionado de inmediato y ahora parece que se ha venido abajo del todo, si es que alguna vez existió.