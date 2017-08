Si Norcorea ataca, el conflicto escalaría a guerra muy pronto: EU

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo este lunes que si Corea del Norte lanza un misil contra su país, la situación podría escalar a una guerra.



"Si ellos disparan contra Estados Unidos, eso podría escalar a una guerra muy rápido", declaró Mattis a periodistas.



Mattis refirió que Estados Unidos conocería la trayectoria de un misil norcoreano en segundos y si se estima que el proyectil se dirige a Guam, "nosotros lo derribaremos".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el viernes que los equipos militares del país estaban "cargados y listos", aunque funcionarios de alto rango en Washington dijeron que no hay un riesgo inminente de una guerra nuclear.



Si bien respaldaban las duras palabras de Trump, funcionarios estadounidenses, entre ellos el asesor de Seguridad Nacional H. R. McMaster, minimizaron el riesgo de un conflicto.



"No creo que estemos más cerca de la guerra que hace una semana, pero estamos más cerca que hace una década", dijo McMaster al programa de la cadena ABC News "This Week".



En tanto, el director de la CIA, Mike Pompeo, dijo que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría llevar a cabo otra prueba de misiles dentro de poco, pero que las afirmaciones de que el mundo se encuentra en la antesala de una guerra nuclear eran exageraciones.



"No he visto información que indique que estemos hoy en esa situación", dijo Pompeo al programa "Fox News Sunday".