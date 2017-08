Rusia y Kuwait se reunirán con Irak y países de Medio Oriente por recortes de crudo

Funcionarios de petróleo de Rusia y Kuwait iniciaron reuniones en Abu Dabi el lunes para examinar por qué algunos productores en un pacto mundial para reducir el suministro no están honrando su compromiso al 100 por ciento.



Las conversaciones se llevarán a cabo por separado con representantes de Irak, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kazajistán y Malasia hasta el martes, según personas familiarizadas con la situación. Un representante de Arabia Saudita asiste a las sesiones en calidad de presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



Las conclusiones de las reuniones se presentarán al Comité de Seguimiento Ministerial Conjunto que supervisa el acuerdo para reducir la producción, dijeron las fuentes, pidiendo no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.



El acuerdo, que entró en vigor a comienzos de año, reúne a países dentro y fuera de la OPEP en un esfuerzo por eliminar hasta 1.8 millones de barriles diarios de petróleo del mercado.



Arabia Saudita dijo el mes pasado que planeaba aumentar la presión sobre las naciones que no cumplieron con su promesa de reducir la producción hasta marzo de 2018.



El cumplimiento de los recortes cayó a 86 por ciento en julio, el nivel más bajo desde enero, según una encuesta de Bloomberg. El crudo de referencia Brent cayó alrededor de 9 por ciento este año, conforme signos de una creciente oferta global erosionaron el optimismo de que las restricciones de la producción están reequilibrando el mercado.



El cumplimiento de Irak cayó a 29 por ciento en junio, su nivel más bajo hasta ahora, mientras que los EAU realizaron sólo 60 por ciento de sus recortes, según el último informe mensual de la Agencia Internacional de Energía.



Los objetivos para una producción reducida se basan en estimaciones de producción de seis partes independientes, conocidas como fuentes secundarias. El año pasado, mientras se negociaba el acuerdo, Irak se quejó de estas estimaciones, alegando que no son exactas.