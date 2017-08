¿Quieres quedarte en la casa de Trump? Búscala en Airbnb

Si por alguna razón pasa por tu cabeza conocer el lugar donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió en su infancia, te tenemos noticias: la casa donde se crió en Nueva York está en renta en Airbnb.

Fue el hogar de Trump en sus primeros cuatro años de vida, y puede albergar a hasta 20 personas en sus cinco dormitorios.



La residencia está ubicada en el distrito de Queens en el vecindario Jamaica Estates y se ofrece por 725 dólares la noche.



El decorado incluye una enorme silueta de Donald Trump en la sala de estar, “un gran acompañante para ver Fox News en la noche”, dice el listado de la casa. En las reglas del lugar se encuentran: prohibido fumar, las mascotas y las fiestas.



De acuerdo con el diario Newsday, Misha Hagani, director de Paramount Realty USA (una página estadounidense de subastas de bienes raíces), confirmó que la lista lleva una insignia verde que indica que fue "verificado" por el sitio web.

1 (Foto tomada del sitio oficial: Paramount Realty USA)

Paramount vendió la casa a un comprador -cuyo nombre no reveló- en marzo por 2.14 millones de dólares. Hagani tampoco dijo si la casa fue colocada en Airbnb por el dueño o un arrendatario.



"Decidimos ponerla en Airbnb para compartir la casa con el mundo", dijo Michael Davis, el inversor inmobiliario que compró la residencia el año pasado, la vendió con gran ganancia y que ahora la alquila por 4 mil dólares al mes.



"Ha habido mucha actividad", dijo Davis sobre el aviso. Los primeros huéspedes son aguardados este fin de semana.



Un socio de Davis reside en un dormitorio de la casa, como ordenan las reglas de Airbnb para alquilar una residencia en Nueva York por menos de 30 días.



El anuncio carece por ahora de críticas. Asegura que poco en la casa ha cambiado desde que Trump vivió allí. Dice que la cocina es la original y que la casa posee un "mobiliario opulento".



"Intentamos tener muebles presidenciales", explicó Davis.



En las fotos de la casa pueden verse retratos de Trump enmarcados. Las bibliotecas están vacías salvo por un único libro: "The art of the deal" (El arte de la negociación), el best-seller del presidente estadounidense.

1 En la casa hay una placa que explica el origen de la casa. (Tomada de Airbnb)



Construida por Fred Trump, su padre, en 1940, la residencia de Jamaica fue el hogar de la familia hasta su mudanza a una mansión con columnas, también en Queens, en 1951.



No está claro aún lo que Trump piensa de que su primera casa sea alquilada por Airbnb.



"Creo que le gusta un buen negocio", dijo Davis. "Su marca crea valor, y ciertamente nos beneficiamos de eso", añadió.



Consultado sobre la casa cuando apareció en un programa de NBC en la elección presidencial, Trump dijo que era "triste" verla en venta y que le gustaría comprarla.



Los promotores del anuncio en Airbnb aseguran que no tienen relación con la Casa Blanca, con Trump o con su empresa, la Trump Organization.