Presos de Guantánamo apelan política de no liberación de Trump

MIAM.- Once presos en la cárcel de Guantánamo apelaron una política aparente de no liberación bajo el presidente Donald Trump.



La apelación presentada en una corte federal de Washington sostiene que la política equivale a la "detención perpetua" en violación de la Constitución y leyes del Congreso que determinan los derechos de los hombres encerrados en la base naval estadounidense en Cuba.



El recurso observa que mientras los presidentes George W. Bush y Barack Obama liberaron a casi 750 hombres luego de evaluaciones individuales casos por caso, Trump no ha formulado una política al respecto pero no ha permitido que se libere a nadie.



El recurso fue presentado en el 16to aniversario de la inauguración de la prisión, que en la actualidad aloja a 41 hombres.



El departamento de Justicia y el Pentágono no hicieron declaraciones por el momento.