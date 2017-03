Por tercera vez, Capriles pelearía la presidencia

CARACAS.- El partido venezolano Primero Justicia (PJ) propuso ayer al líder opositor Henrique Capriles como candidato a eventuales elecciones primarias para elegir al abanderado de la oposición de cara a los comicios presidenciales de 2018.



El coordinador nacional de PJ y jefe de la Asamblea Nacional (Congreso), Julio Borges, señaló que Capriles es el único candidato presidenciable del partido.



Agregó que para ello propondrá a la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) realizar este año elecciones primarias para escoger a los candidatos a gobernadores, alcaldes y a la presidencia.



“La idea no es elegir candidatos, sino líderes que se pongan al frente de la lucha contra el hambre y la violencia. Se trata de hacer primarias para que el pueblo legitime a sus líderes regionales y locales para que vayan a la vanguardia del cambio social, para que haya presión y elecciones este año”, señaló.



Capriles fue dos veces candidato de la oposición, una en 2012, que perdió con Hugo Chávez, y en 2013, que también perdió, pero por ajustada diferencia ante el presidente Nicolás Maduro.



Por otra parte, la Encuesta Nacional de Hospitales reveló que la crisis de salud en el país se agrava cada día. Según el estudio, los nosocomios venezolanos no tienen capacidad para dar atención a los pacientes que acuden a ellos en busca de auxilio.



La falla de medicamentos, materiales quirúrgicos, así como los laboratorios para practicar exámenes de rutina alcanzó el 78 por ciento de desabastecimiento lo que impide que los pacientes reciban la asistencia adecuada y de cada 10 insumos médicos 7 u 8 no se consiguen.



Las cifras obtenidas indican, además, que más de la mitad de los pabellones quirúrgicos no funcionan, lo que deja a los hospitales sin su principal servicio. El déficit de materiales quirúrgicos alcanzó el 75 por ciento en el primer trimestre de 2017, mientras que el de catéteres y sondas se ubicó en 76 por ciento.



Asimismo, un 63 por ciento de los 92 centros de salud encuestados tienen problemas con el suministro del servicio de agua y sólo el 13 por ciento está en capacidad de ofrecer alimentos a sus pacientes, lo que refleja el problema de escasez de comida que aqueja a Venezuela.