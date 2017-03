No hay evidencia de que Obama interviniera líneas telefónicas en Trump Tower: FBI

El director del FBI, James Comey, y el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) llegaron este lunes al Congreso para discutir la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, al tiempo que los líderes del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes desacreditaron la denuncia del presidente Donald Trump de que su predecesor (Barack Obama) escuchó sus comunicaciones.



El representante republicano Devin Nunes, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que "el hecho de que Rusia hackeó las bases de datos relacionadas con las elecciones en Estados Unidos no es una sorpresa para este comité".



También rechazó las afirmaciones del presidente de que la administración Obama "intervino las líneas telefónicas" de Trump Tower, diciendo:

Déjeme ser claro: sabemos que no hubo escuchas telefónicas en Trump Tower

Su colega demócrata, Adam Schiff, del estado de California, dijo que no había "ningún delito" en que Trump o sus colaboradores tuvieran conexiones legítimas con intereses rusos.



Pero añadió: "Si la campaña de Trump, o cualquier persona asociada con ella, ayudó o instigó a los rusos, no sólo sería un delito grave, sino que también representaría una de las traiciones más impactantes de nuestra democracia en la historia".



Nunes dijo que la audiencia pública de este lunes, con Comey y el jefe de la NSA, el almirante Michael Rogers, se centrará en las acciones de Rusia, si los funcionarios de campaña u otros ciudadanos estadounidenses fueron monitoreados indebidamente y quién fue responsable de filtraciones de información delicada.



Trump adelantó su opinión sobre la audiencia, diciendo que era un ataque político destinado a socavar su administración.



"James Clapper y otros afirmaron que no hay pruebas de que Potus (las siglas en inglés de "Presidente de EU") se coludió con Rusia. Esta historia es una NOTICIA FALSA", tuiteó Trump este lunes por la mañana, refiriéndose al exdirector de Inteligencia Nacional.



"Los demócratas inventaron y promovieron la historia rusa como excusa de su desastrosa campaña. Gran ventaja en Colegio Electoral y perdieron!"



Trump no abordó la denuncia de escuchas telefónicas de este lunes.



El 4 de marzo, dijo en un tuit que el expresidente Barack Obama había intervenido las líneas telefónicas de Trump Tower, una acusación que funcionarios del gobierno de Obama negaron.



En un comunicado la semana pasada, los líderes del Comité de Inteligencia del Senado dijeron que no había pruebas de que Trump Tower fue blanco de vigilancia y que la administración Trump no ha presentado ninguna prueba que respalde la demanda.



El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Schiff, dijo el domingo en el programa de la cadena de televisión NBC 'Meet the Press' que un expediente clasificado del Departamento de Justicia entregado el viernes no mostró "ninguna evidencia para apoyar la afirmación del presidente de que fue espiado por su predecesor" así que "espero que podamos poner fin a esta persecución de gansos salvajes, porque lo que el presidente dijo fue evidentemente falso".