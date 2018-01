Nuevo embajador de EU en Chile tiene negocios con los Kushner

Este mes, cuando la Casa Blanca nombró a un nuevo embajador en Chile, subrayó su papel al frente de la empresa de importación de alimentos de su padre. Lo que no mencionó: sus estrechos lazos financieros con la familia de Jared Kushner.



Andrew Gellert es presidente de Gellert Global Group e hijo de George Gellert, un amigo íntimo del padre de Jared, Charles Kushner. Los dos hombres mayores hacen compromisos verbales desde hace décadas, con lo cual crearon una red profunda de relaciones financieras entre las empresas de sus familias en inmuebles, medios y bancos.



Su interés común más destacado es 666 Fifth Avenue, la muy endeudada torre de oficinas de Manhattan que se ha lanzado a una cacería mundial de inversores. Cuando Jared Kushner adquirió el diario The Observer, parte de los fondos provino de los Gellert. En un banco de Nueva Jersey donde las dos familias tienen participaciones, Andrew Gellert es miembro del consejo junto al cuñado de Jared Kushner, David Orbach.



“Andy es un joven brillante que fue fundamental para construir una empresa familiar muy exitosa”, dijo Charles Kushner mediante una portavoz. “Nuestro país tiene la suerte de que Andy preste servicio en una embajada tan importante”.



Llamadas y correos electrónicos a Andrew Gellert en Gellert Global no obtuvieron respuesta.



Un portavoz de la Casa Blanca para Jared Kushner no respondió preguntas sobre la relación entre Kushner y Gellert.



Español básico



Gellert, de 50 años, casado y con tres hijos, conoce bien Chile, en tanto ayudó a su empresa a expandirse a la exportación de frutos secos desde allí. Pero carece de experiencia diplomática y su español es básico.



Las embajadas son desde hace tiempo una forma de recompensar a los donantes importantes para las campañas, aunque se otorguen con menos frecuencia a socios comerciales. Pese a haber donado dinero a Hillary Clinton en 2003, el padre de Andrew se convirtió en uno de los primeros financistas de la campaña presidencial de Donald Trump al darle 10 mil dólates al comité de acción política Make America Great Again a dos meses de que Trump anunciara que se postularía, según el Center for Responsive Politics.



Los Gellert hacen negocios en Chile por lo menos desde 1999, cuando le compraron J.F. Braun & Sons y Camerican International a ConAgra Inc. Las dos filiales importan pasas, arándanos secos y alcachofas, espárragos y apios enlatados y congelados. En 2008, la empresa creó Andes Quality SA con la australiana Agracom. Esta compañía procesa pasas en unas instalaciones ubicadas al norte de Santiago. En 2016, Gellert Group adquirió KHI International Trade, una empresa de compra de alimentos con una oficina en Chile.



Andrew Gellert no será el primer lazo de los Kushner con Chile. La casa que Jared y su esposa, Ivanka Trump, están alquilando en Washington es propiedad de Andrónico Luksic, un poderoso multimillonario de la minería chilena que mantenía un litigio con el Gobierno estadounidense por permisos para explorar en busca de cobre en Minnesota.