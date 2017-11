El muro es innecesario: Candidata de Trump para Seguridad Nacional 

WASHINGTON.- La candidata de Donald Trump para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional dijo a un comité del Senado de Estados Unidos que no había necesidad de construir un muro en la frontera mexicana "de océano a océano", unos comentarios que contrastaron con la promesa de campaña del presidente.



Kirstjen Nielsen repitió en la audiencia de confirmación lo que ya había dicho sobre el proyecto su predecesor. John Kelly, exjefe de Nielsen, renunció al departamento este año para convertirse en el jefe de gabinete de Trump.



La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de la campaña de Trump, pero hasta ahora solo se han construido prototipos ya que la financiación sigue en discusión.



Nielsen, de 45 años, se desempeñó como segunda de Kelly en la Casa Blanca y antes fue su jefa de gabinete en el Departamento de Seguridad Nacional, durante los primeros meses de la presidencia de Trump.



En respuesta a preguntas de senadores de la Comisión de Seguridad Nacional, Nielsen dijo que trabajaría con "actores estatales y locales en el terreno" para encontrar las mejores soluciones para la seguridad fronteriza, incluido el uso de tecnología como aviones de vigilancia no tripulados.



La líder demócrata en el comité, la senadora Claire McCaskill, expresó su preocupación de que no se haya hecho un análisis de costo y beneficio de la necesidad del muro comparándolo con otras iniciativas de seguridad nacional cuyos presupuesto quiere recortar el presidente.



"Estas decisiones no deben basarse en la política", dijo McCaskill en la audiencia.