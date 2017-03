No he ofrecido promesas sobre como decidiré: nominado a Corte de EU

El nominado a juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Neil Gorsuch, dijo a los senadores este martes que no había hecho ninguna promesa sobre cómo fallaría en casos y que no le pidieron que lo hiciera cuando el presidente Donald Trump lo postuló al tribunal más alto del país.



"No le he ofrecido a nadie promesas sobre cómo fallaría en un caso", dijo al comienzo de un día maratónico de preguntas de los miembros de la Comisión de Judicatura del Senado. "No creo que sea apropiado que un juez lo haga, no importa quién lo pida".



Cuando el presidente de la comisión, Chuck Grassley, de Iowa, le preguntó sobre la independencia judicial y si él podría dictar un fallo contra el presidente que lo nombró, Gorsuch dijo ser capaz de "dejar la política a un lado" al decidir sobre casos.

No tengo ninguna dificultad en fallar en contra o a favor de cualquier partido, teniendo en cuenta lo que exigen la ley y los hechos en cualquier caso particular

Gorsuch calificó el fallo sobre el derecho al aborto del histórico caso Roe vs. Wade de "precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ha sido reafirmado”, aunque no dio indicios de si pensaba que el caso había sido correctamente resuelto.



Durante su campaña presidencial, Trump dijo que sus candidatos a juez de la Corte Suprema serían "pro vida" y que Roe sería "automáticamente" derogado una vez que hubiese realizado suficientes nombramientos.

1 'SÚPER PRECEDENTE'

La senadora demócrata Dianne Feinstein de California preguntó si Roe debía ser considerado un "súper precedente" dado que el alto tribunal había reafirmado repetidas veces el derecho al aborto. Gorsuch respondió: "Se ha reafirmado muchas veces, puedo decir eso".



Los jueces deben "comenzar con una fuerte, fuerte presunción a favor de los precedentes en nuestro sistema", dijo Gorsuch.



Los demócratas dicen temer que Gorsuch restablezca una mayoría conservadora en la Corte Suprema que en la última década ha votado 5 a 4 para revertir las protecciones a los consumidores, los trabajadores y las minorías raciales, a la vez que otorgó a las corporaciones nuevos derechos. Gorsuch es el primer candidato de Trump a la Corte Suprema.



"Si quieren casos en los que he fallado tanto a favor de los débiles como a favor de los poderosos, hay muchos", le dijo a Feinstein. "Lo que me gustaría transmitirles desde el fondo de mi corazón es que soy un juez justo".



Grassley anunció el lunes que la comisión planea votar la candidatura de Gorsuch el 3 de abril, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, ha dicho que confía en que el juez será confirmado días después esa semana, antes del receso del Senado de mediados de abril.



Fuera de la audiencia del panel de Judicatura, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo este martes que la cámara no debería apresurarse con la confirmación de Gorsuch mientras Trump esté bajo la "nube gris" de la investigación del FBI sobre posibles lazos entre su campaña presidencial y Rusia. El director del FBI, James Comey, confirmó la investigación el lunes.



A la pregunta de Feinstein sobre su actuación en el Departamento de Justicia durante la administración del presidente George W. Bush, Gorsuch respondió que hubo un "tira y afloja" dentro del gobierno por una declaración presidencial que reservaba el derecho de usar métodos de interrogatorio más severos en situaciones especiales. Gorsuch dijo que estaba entre los que querían una declaración "más amable".



"Por cierto, yo nunca habría aconsejado a nadie que desobedeciera la ley", aseguró Gorsuch. También dijo que él era simplemente "el escriba" en la preparación de la declaración del fiscal general ante Congreso que decía que los legisladores no podían restringir la facultad del presidente de intervenir los teléfonos de los estadounidenses.

INDEPENDENCIA JUDICIAL



Grassley inició la audiencia interrogando al candidato sobre el concepto de independencia judicial y preguntándole si podría fallar en contra del presidente que lo designó.



"No existen los jueces republicanos o los jueces demócratas. Sólo tenemos jueces en este país", dijo Gorsuch. Más tarde, señaló: "A un buen juez no le importa ni un ápice la política o las implicaciones políticas de sus fallos".



El lunes, en su primera declaración, Gorsuch prometió ser un juez de la corte "neutral e independiente". Los demócratas dijeron que tendrían respecto a él expectativas más altas que con candidatos anteriores a la Corte Suprema, en parte debido al éxito que habían tenido el año pasado los republicanos en impedir el nombramiento de Merrick Garland, candidato del presidente Barack Obama a llenar la vacante que se había producido en el tribunal en febrero de 2016.



"En circunstancias comunes, usted debería gozar del beneficio de la duda teniendo en cuenta sus antecedentes, pero han salido mal varias cosas que modifican el beneficio de la duda", le dijo a Gorsuch el lunes el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island.



'OPCIÓN NUCLEAR'



Los demócratas tendrán problemas para impedir la nominación de Gorsuch dado el control de 52 a 48 que tienen los republicanos en el Senado. Conforme a las normas actuales, los demócratas sólo necesitan 41 votos para obstruir la nominación, pero los republicanos podrían modificar esas reglas con una mayoría simple, enfoque al que se ha denominado "opción nuclear".



Los republicanos están unidos en su apoyo al candidato, que presta servicio en un tribunal federal de apelaciones de Denver desde que fue nombrado por el Presidente George W. Bush en 2006. Gorsuch tiene títulos de las universidades de Columbia, Harvard y Oxford.



El proceso de confirmación para la Corte Suprema se ha vuelto cada vez más partidario desde que la mitad de los demócratas del Senado votaron para confirmar a John Roberts como presidente de la corte en 2005.

: