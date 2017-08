Mueren seis miembros de una familia por 'Harvey' en Texas

HOUSTON.- Autoridades en Estados Unidos informaron del hallazgo de seis cuerpos de miembros de una misma familia en Texas, cuya camionoeta fue arrastrada en las inundaciones desatadas por la tormenta Harvey el fin de semana.



Manuel y Belia Saldivar, junto a cuatro de sus bisnietos de entre seis y 16 años, desaparecieron el domingo mientras trataban de escapar de la crecida de las aguas.



Sus familiares regresaron el miércoles al lugar de la tragedia y alertaron a la policía de que con el descenso de las aguas podía verse la camioneta.



"Pudimos recuperar la camioneta, sacarla del agua", dijo el jefe de policía del condado de Harris, Ed González, en una conferencia de prensa.







"Tenemos un total confirmado de seis muertos (...) dentro de esta camioneta", agregó. "Nuestros peores miedos se cumplieron".



La camioneta quedó atrapada en el agua llena de barro en una zona boscosa el domingo por la mañana, y comenzó a flotar en la corriente, de acuerdo con las declaraciones de la policía y Rick Saldivar, cuyo hermano Sammy la conducía en ese momento.



Sammy pudo salir del asiento del conductor, pero no logró sacar a sus parientes, contó Rick.



"Lo malo es que dijo que seguía oyendo a los niños gritando", relató a la cadena de televisión KHOU. "Eso es lo que escucha en su cabeza una y otra vez".



Los agentes de policía que acudieron al lugar el domingo no pudieron ayudar a los otros miembros de la familia porque la camioneta ya estaba sumergida en al menos 1.20 metros profundidad, dijo González.



Un capellán y un médico forense fueron este miércoles al lugar, y la familia pidió privacidad, dijo la policía.



"Obviamente, están devastados, como todos nosotros", dijo González. "Están luchando con esto".



Medios de comunicación estadounidenses atribuyen unas 30 muertes a Harvey, pero esta cifra probablemente aumente con el correr de las horas.



"Temo que se encuentren más" cuerpos, dijo González.



La policía de Houston dijo que 17 personas fueron reportadas hasta ahora como desaparecidas.



HALLAN MÁS CADÁVERES



El cadáver de una mujer fue hallado flotando en las inundaciones cerca de una zona residencial del sureste de Texas, y se presume que es la víctima 21 de la tormenta Harvey.



La policía de Beaumont dijo que el cuerpo de la mujer fue hallado el miércoles por la mañana. Las autoridades no difundieron su nombre y no están seguros de cómo murió.



Es la segunda persona que muere en Beaumont esta semana.



La otra fue una mujer de 41 años que se ahogó mientras trataba de escapar de las inundaciones junto con su hija de 3 años. La pequeña fue hallada viva aferrada al cuerpo de su madre.



Con información de AP y AFP