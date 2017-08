Militares impiden ingreso de diputados opositores a Parlamento venezolano

CARACAS.- Militares venezolanos impidieron el ingreso de 15

diputados opositores al Palacio Legislativo, donde este martes sesionará la Asamblea Constituyente del mandatario Nicolás Maduro, denunciaron los políticos.



"No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no es capaz de ganar legítimamente", señaló en Twitter, Stalin González, jefe de la mayoría opositora.



El edificio, en el centro de Caracas, amaneció con fuerte presencia de la Guardia Nacional y -según el diputado Jorge Millán- también de "colectivos", grupos civiles que según la oposición son armados por el gobierno.



Millán añadió que esas milicias golpearon los vehículos de los legisladores, mientras algunos periodistas denunciaron que también se les impidió el acceso.



La fracción opositora, que no tenía previsto sesionar, denunció que la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y otros asambleístas violentaron el lunes las puertas del hemiciclo para reunión que se desarrollará este martes.





"Entraron como el hampa", declaró Millán a reporteros, y reiteró que para este miércoles está convocada una sesión ordinaria del Parlamento.



El congresista rechazó la posibilidad de que la Constituyente se instale en el hemiciclo de manera indefinida.



"Vamos a insistir en que donde funciona (el Parlamento) es en el Palacio Legislativo. Es una toma ilegal que demuestra que estamos ante un golpe de Estado y mañana (miércoles) estaremos defendiendo el espacio que el pueblo nos dio", subrayó Millán.



La asamblea que redactará una nueva Carta Magna inició sus funciones el pasado sábado en el salón elíptico del Parlamento, pero ese mismo día decidió que podrá usar todos los espacios del Palacio Legislativo cuando lo requiera.



Maduro, por su parte, puso a disposición de los constituyentes la Casa Amarilla, sede de la cancillería, como sede alterna para sus labores.