Mientras Trump quiere sacar inmigrantes, su hijo los contrata: medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca cumplir una de sus promesas de campaña: que las empresas contraten a ciudadanos de su país y no a inmigrantes. Mientras eso sucede, su hijo Eric Trump busca llevar a 29 extranjeros para trabajar en su viñedo.



De acuerdo con el periódico 'The Daily Progress', el hijo del presidente estadounidense presentó su solicitud para contratar trabajadores a través del programa de visas H-2A, el cual permite a empleadores agrícolas contratar a extranjeros ante escasez de trabajadores nacionales.



"Este es un programa para los empleadores que suelen contratar a un mayor número de mano de obra estacional temporal y cuya opción alternativa sería la contratación de la población indocumentada", señaló Libby Whitely, abogada que ha trabajado con empresas empleadoras desde 1995, entrevistada por el diario.



Aunque Eric Trump solicitó a los empleadores de sus viñedos la contratación de estadounidenses, no han conseguido el interés suficiente de campesinos de ese país, por esa razón se recurrió al programa de visas H-2A.



De acuerdo con ese servicio, este año en Virginia —donde se ubica el viñedo— el pago debe ser de 10.72 dólares por hora para los trabajadores agrícolas, a quienes se debe proporcionar vivienda y transporte al lugar de trabajo si su empleo les obliga a estar lejos de su residencia durante la noche.



