México se abstiene de desafiar a Donald Trump en la ONU

En medio de las amenazas del gobierno de Trump de negar fondos a los países que no avalen su decisión de declarar Jerusalén como capital de Israel, México se abstuvo de votar a favor o en contra en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas.



El representante de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, señaló que la abstención se debió a la preocupación por “la distorsión que está sufriendo la legítima búsqueda de la paz en palestina e Israel”.



Ante ello, aseguró que hoy se encuentra lejos la posibilidad de un acuerdo. "No estamos más cerca”, dijo ante representantes de 193 países miembros de la organización.



“México no considera que sea positivo ni útil para el proceso de paz, una declaración unilateral para reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Pero tampoco es útil y es desproporcionado tener una sesión de emergencia Unión Pro-paz de la Asamblea General para rechazar tal declaración.



“Estados Unidos debe ser parte de la solución al conflicto entre palestinos e israelíes y no debe convertirse en un obstáculo adicional que complique los avances”, advirtió el embajador mexicano.



En su discurso, el diplomático aseguró que el diálogo debe ser el medio para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, por lo que reafirmó que México mantendrá su embajada en Tel Aviv, como todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel.



“Recordemos que Jerusalén también es Palestina", añadió.



La Asamblea General de la ONU aprobó por 128 votos contra nueve y 35 abstenciones declarar la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel “nula y sin efecto”.



Más de 120 países desafiaron al presidente Donald Trump este jueves y votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que pide a Estados Unidos retirar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.



Trump había amenazado con recortar ayuda financiera a los países que votaran a favor. Un total de 128 países apoyó la resolución, que no es vinculante, nueve votaron en contra y 35 se abstuvieron, mientras que 21 países no emitieron voto.



Las amenazas de Trump parecieron tener algún impacto, con más países absteniéndose y rechazando el dictamen que los usualmente asociados a resoluciones vinculadas con los palestinos. Entre los países que se abstuvieron figuran Australia, Canadá, México, Argentina, Colombia, República Checa, Hungría, Polonia, Filipinas, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur.



Sin embargo, Washington se vio aislado en el escenario internacional ya que muchos de sus aliados occidentales y árabes votaron a favor de la medida. Algunos, como Egipto, Jordania e Irak, son los principales receptores de ayuda militar o económica de Estados Unidos.



Un portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que el voto en Naciones Unidas era "una victoria para Palestina". En una declaración, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el voto y agradeció a los países que estuvieron en contra.



Con información de Reuters