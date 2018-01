México niega ser el país más peligroso e insiste en que no pagará muro

CIUDAD DE MÉXICO.- México negó, con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas, ser "el país más peligroso del mundo", tal y como lo aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus últimos tuits.



Asimismo, el Gobierno mexicano reiteró, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que nuestro país "no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México".



La cancillería reiteró que la determinación "no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional".



También aseguró que nuestro país "no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación".



México negociará de manera constructiva "poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen".



Otro tema que destacó el presidente Trump sobre nuestro país fue el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que genera altos grados de violencia, lo que justifica, de acuerdo con el mandatario, el reforzamiento de la frontera sur de ese país.



Al respecto, el Gobierno dijo que el tráfico, no sólo de drogas sino de armas y dinero, es un problema compartido que se resolverá sólo si se tratan sus causas “de raíz”; es decir, la alta demanda de drogas desde Estados Unidos y la oferta desde México y otros países.



Esta mañana, el presidente Trump afirmó que construirá el muro y que México pagará por él "directa o indirectamente".