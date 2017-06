May promete a legisladores reparar el desastre de las elecciones

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May lamentó el "desorden" que hubo durante las pasadas elecciones, y prometió arreglarlo.



Se dirigió a los legisladores de su partido, asegurando que asume la responsabilidad completa para el resultado desastroso. También señaló que está dispuesta a repensar su enfoque con respecto al Brexit.



En una reunión privada con parlamentarios, el lunes por la noche, la primera desde la elección, May prometió consultar más al partido sobre política y dijo que buscará un consenso nacional sobre el Brexit en un intento de sanar las divisiones de la Unión Europea.



La información de estas discusiones la otorgaron 17 miembros del Parlamento, con la condición de mantener el anonimato debido al carácter privado de la reunión.



"Yo los metí en este lío y yo los voy a sacar", dijo May, según dos legisladores.



May llamó a las elecciones anticipadas, dijo que con una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre el Partido Laborista de la oposición buscarán una mayoría parlamentaria y, por lo tanto, tendrán una mano más libre en las conversaciones sobre el Brexit, que comenzarán la próxima semana.



Después de una campaña marcada por errores políticos, salió de la votación perdiendo esa mayoría, por lo que necesitaba hacer un trato con la Unión Democrática de Irlanda del Norte para obtener una legislación a través de la Cámara de los Comunes. Treinta y dos conservadores perdieron sus escaños.



Con la especulación girando alrededor del Parlamento en Westminster sobre cuánto tiempo podría aferrarse a su trabajo, la primer ministra forzó una sonrisa a los periodistas cuando entró en la reunión en una sala del comité en la Cámara de los Comunes, el lunes por la tarde. Se fue en medio de aplausos, después de una sesión de 75 minutos de preguntas y respuestas.



"No le he dicho a nadie que hagamos otra elección", dijo la legisladora pro-Brexit Anne-Marie Trevelyan en una entrevista después de la reunión. "Una vez que ella hizo esa concesión, ese mea culpa, la habitación realmente se calentó."



May habló de la necesidad de un consenso más amplio sobre el tema del Brexit y reconoció que existen diversas opiniones, dijo un legislador pro-UE al salir de la reunión. También prometió involucrar a más legisladores en la elaboración de políticas.