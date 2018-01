May hace cambios en el Partido Conservador y gabinete

LONDRES.- La primera ministra británica Theresa May nombró a un aliado para dirigir el Partido Conservador y promovió a jóvenes ministros para renovar su gabinete tras un año marcado por las discusiones del Brexit, escándalos y una dura derrota electoral.



May, quien quedó debilitada después de que los conservadores perdieran la mayoría parlamentaria en junio, busca lograr un acuerdo que le permita avanzar a una segunda fase de negociaciones por el Brexit.



"Esta es una oportunidad para renovar al Gobierno y darle un nuevo ímpetu a la agenda de reformas de la primera ministra mientras siguen las negociaciones sobre el Brexit", dijo el portavoz de May.



La primera ministra nombró a dos conservadores con alta popularidad -el ministro de Inmigración Brandon Lewis y el legislador James Cleverly- como los dos máximos dirigentes de la agrupación.



David Lidington fue nombrado como jefe de gabinete en lugar de Damian Green, quien fue forzado a renunciar el año pasado por un escándalo de pornografía.



El ministro de Brexit, David Davis, el de Relaciones Exteriores Boris Johnson, de Finanzas Philip Hammond y de Interior Amber Rudd mantuvieron sus puestos.