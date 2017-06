May atribuye atentado de Londres al islamismo y mantiene elecciones

La primera ministra británica Theresa May culpó este domingo al extremismo islamista del atentado que dejó siete muertos, más los tres agresores, en una zona de bares de Londres y mantuvo las elecciones del jueves próximo.



Tres hombres atropellaron con su furgoneta a los transeúntes que caminaban por el famoso London Bridge, el Puente de Londres, antes de abandonar el vehículo y lanzarse a acuchillar a gente en Borough Market, una zona llena de bares y restaurantes en torno a un mercado.



La policía abatió a los tres hombres tan sólo 8 minutos después de recibir el primer aviso del incidente.



"Por desgracia, acaban de confirmar que siete personas han muerto", declaró la jefa de la policía londinense, Cressida Dick. Además hay 48 personas hospitalizadas.



Entre los heridos figuran un español, con heridas leves, cuatro franceses y un australiano, indicaron los responsables de los gobiernos respectivos.



Al término de una reunión extraordinaria de su comité de seguridad, May dijo que el país se enfrenta "a una nueva forma de amenaza" en las que los autores de los atentados "se copian unos a otros" y se inspiran en la "malvada ideología del extremismo islamista".



"El terrorismo alimenta al terrorismo y los autores pasan al acto, no basándose en complots cuidadosamente preparados, sino que son agresores que se copian los unos a los otros utilizando los medios más ordinarios", dijo May en Downing Street tras una reunión extraordinaria de su comité de seguridad.



Vencer a la ideología islamista "es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo", aseguró, estimando que la respuesta no debe ser sólo lanzar operaciones antiterroristas continuamente, sino que hay que trasladarla al terreno de las ideas y a internet "para evitar la propagación".



Casi todos los partidos suspendieron la campaña este domingo, pero ésta continuará "mañana (lunes) y las elecciones generales tendrán lugar como estaba previsto el jueves" 8 de junio, aseguró May.



El sábado, la primera ministra dijo que los incidentes casi simultáneos ocurridos el sábado por la noche en el centro de Londres, y que dejaron víctimas, son abordados por las autoridades como un "potencial atentado terrorista".



"Puedo confirmar que el terrible incidente de Londres está siendo tratado como un potencial atentado terrorista", dijo May, expresando su solidaridad "con los que están atrapados en estos hechos horribles".



