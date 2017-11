Líderes del TPP posponen reunión tras desacuerdo con Canadá

Una reunión planificada de líderes de los 11 países que integran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) fue pospuesta este viernes luego de que Canadá no aceptara los términos del pacto alcanzado por las otras naciones, dijo el primer ministro japonés, Shinzo Abe.



Los líderes debían reunirse al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se desarrolla en Vietnam para discutir cómo seguir adelante con el TPP, pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no se presentó, dijeron fuentes a Reuters.



"En cuanto al TPP 11, se alcanzó un amplio acuerdo en una reunión ministerial ayer (jueves). Pero la parte canadiense dijo hoy (viernes) que todavía no están en la etapa en que su líder puede confirmar el acuerdo alcanzado entre los ministros", dijo Abe a periodistas.



Abe agregó que todos los otros países ya están en la etapa en que pueden confirmar el acuerdo a nivel ministerial, pero no aclaró cuándo se reunirían sus líderes.



La situación pone de relieve el enorme desafío de revivir un pacto cuya supervivencia quedó en duda cuando el presidente Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos en una de sus primeras decisiones al llegar a la Casa Blanca, a fin de favorecer los acuerdos bilaterales.



Canadá, cuya economía es la segunda más grande entre las naciones del TPP después de Japón, dijo el miércoles que no deseaba apresurarse a revivir el pacto.



Al igual que México, su posición se ha complicado por la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que mantiene con Estados Unidos.



El TPP apunta a eliminar aranceles sobre productos industriales y agrícolas en un bloque cuyo comercio sumó 356 mil millones de dólares el año pasado. También tiene disposiciones para proteger todo, desde derechos laborales al medioambiente y la propiedad intelectual, uno de los puntos más conflictivos.