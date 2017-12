Líder opositor ruso queda fuera en competencia contra Putin en 2018

El líder de la oposición en Rusia, Alexei Navalny, quedó fuera de las elecciones presidenciales del próximo año después de que funcionarios determinaran que no podía participar debido a una sentencia de prisión que estaba suspendida y que él dice que fue armada a propósito.



Se esperaba la decisión de la comisión central electoral ya que las autoridades de los comicios habían declarado varias veces que Navalny no podría participar. Doce de los 13 miembros de la comisión votaron a favor de vetar a Navalny y uno de ellos se abstuvo, aduciendo posibles conflictos de interés.



Sondeos habían mostrado que Navalny, de 41 años, tendría dificultades para vencer al presidente Vladimir Putin en la votación de marzo. El líder opositor dijo que apelará la decisión y pidió a sus partidarios que boicoteen las elecciones y hagan campaña contra su realización.



"Sabíamos que esto podía pasar y por eso tenemos un plan directo y claro", explicó Navalny en un video divulgado inmediatamente después de la decisión.



"Anunciamos un boicot de las elecciones. El proceso en el que nos piden participar no es una elección real. Solo estarán Putin y los candidatos que ha seleccionado él personalmente".



Navalny sostuvo que usará sus oficinas de campaña en toda Rusia para apoyar el boicot y monitorear la participación el día que se realizarán los comicios, el 18 de marzo.



Las encuestas muestran que Putin, de 65 años, quien ha dominado el escenario político ruso los últimos 17 años, se dirige a una cómoda reelección, por lo que podría estar otros seis años en el poder hasta el 2024, cuando cumplirá 72 años.



Sus aliados elogian a Putin como un padre de la nación que ha restaurado el orgullo nacional y expandió la influencia global de Moscú con intervenciones en Siria y Ucrania.



Navalny dice que el apoyo a Putin es exagerado y que se mantiene artificialmente a través de medios estatales sesgados y un sistema injusto. Sostiene que él podría vencerlo en una elección justa, aseveración que los partidarios de Putin descartan como irrisoria.