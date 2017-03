Líder demócrata en Senado bloquea nominación de Gorsuch a Suprema Corte de EU

WASHINGTON.- El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, anunció hoy su oposición a la confirmación del juez Neil Gorsuch como magistrado de la Suprema Corte de Justicia y amenazó con forzar a los republicanos a sumar 40 votos para la decisión final.



Desde la tribuna del Senado y luego de tres días de audiencias, el demócrata de Nueva York sostuvo que Gorsuch no es la persona apropiada para defender los intereses de la mayoría de la población y para erigirse como un magistrado independiente al poder del presidente Donald Trump.



“Gorsuch no me convenció que será un contrapeso independiente… No obtuvimos ninguna respuesta a preguntas reales, sobre lo que piensa de la ley y por qué. Rehusó responder a preguntas sobre el dinero en la política, los derechos LGBT, la constitucionalidad del veto migratorio”, deploró Schumer.

“Si este nominado no puede obtener 60 votos –un rasero satisfecho por todos los nominados del presidente Barack Obama y por los dos últimos nominados de George W. Bush, la respuesta no es cambiar las reglas, es cambiar al nominado”, remató.



Los republicanos cuentan con 32 escaños en el Senado, el resto corresponden a demócratas e independientes, ninguno de los cuales ha expresado su apoyo a Gorsuch.



Si los demócratas materializan su amenaza de buscar bloquear la nominación hasta que los republicanos sumen 60 votos, la mayoría conservadora podría activar la llamada “opción nuclear”, consistente en cambiar las reglas del Senado y aprobar a Gorsuch con mayoría simple de 51 votos.



Durante la audiencias, los demócratas no ocultaron su malestar por la decisión del líder de los republicanos, Mitch McConnell, de bloquear el año pasado el proceso de confirmación del juez Merrick Garland, el nominado de Obama al máximo tribunal.



Los republicanos evitaron darle audiencia bajo el argumento de que un presidente saliente no debería imponer en su último año de gobierno a un nominado vitalicio a la Suprema Corte de Justicia.



El Comité Judicial del Senado tiene previsto votar la nominación de Gorsuch el 3 de abril y en su caso turnarla a la Suprema Corte de Justicia.