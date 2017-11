Legisladores rusos aprueban ley contra medios extranjeros

MOSCÚ.- Legisladores rusos aprobaron por unanimidad una ley que permite al gobierno registrar a los medios de comunicación internacionales como agentes extranjeros.



La medida es una rápida respuesta a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de registrar a la televisora RT, financiada por el estado ruso, como agente extranjero por la presión de la Casa Blanca.



RT hace pocos días se registró en el Departamento de Justicia estadounidense como agente extranjero, acatando las órdenes de Washington.



La norma dará una herramienta al Ministerio de Justicia para designar a medios internacionales como agentes extranjeros, explicó Leonid Levin, diputado en la cámara baja del parlamento. Una vez entren en esta lista, estarán sometidos a requerimientos que suelen aplicarse a organizaciones no gubernamentales financiadas desde el extranjero.



La ley pasará ahora a la cámara alta y después deberá ser sancionada por el presidente Vladimir Putin.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos alegaron que RT sirvió de herramienta al Kremlin para entrometerse en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Moscú ha negado injerencia alguna.



El presidente Putin ha criticado duramente la medida contra RT, calificándola de violatoria de la libertad de expresión y advirtiendo que Rusia tomaría represalias.



En el debate en el parlamento ruso, el titular de la cámara Vyacheslav Volodin calificó la legislación como “una respuesta simétrica” contra Estados Unidos y señal de que “a nuestra prensa no se le trata así”.



El portavoz oficial ruso Dmitry Peskov afirmó que la nueva ley permitirá darle un marco legal a cualquier medida que se tome contra la prensa rusa en el extranjero.



“Ninguna restricción a la libertad de los medios rusos en el extranjero quedará sin respuesta”, dijo Peskov. Añadió que el gobierno “usará las oportunidades concedidas por esta ley para aplicar represalias cuando sea necesario”.



La ley deja al gobierno el poder de decidir cuáles medios extranjeros deberán ser considerados agentes foráneos, dijo Levin.



Destacó que la medida le permitirá a Rusia responder con proporción similar a cualquier restricción que Estados Unidos o cualquier otro país le imponga a la prensa rusa.



“Mi esperanza es que se usará una sola vez y que no habrá más necesidad de represalia”, expresó.



Pyotr Tolstoy, vicepresidente de la Duma y autor de la propuesta, vaticinó que el Ministerio de Justicia “tomará represalias contra entidades muy específicas”.



Enfatizó que la nueva ley abarca sólo a medios de comunicación extranjeros y no a medios rusos que obtengan financiamiento extranjero.