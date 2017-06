Legisladores interrogarán a Tillerson sobre Rusia y recortes de presupuesto

WASHINGTON.- Legisladores estadounidenses interrogarán al secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre el impopular presupuesto del presidente Donald Trump, sus mensajes contradictorios sobre relaciones exteriores y los vínculos entre el Gobierno y Rusia en unas audiencias del Congreso que comenzarán este martes.



Las cuatro sesiones de esta semana representan una oportunidad inusual para que los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes cuestionen a Tillerson, quien no ha testificado públicamente en el Capitolio desde su áspera audiencia de confirmación en enero.



Esa sesión estuvo dominada por el tema de Rusia, ya que tanto los republicanos como los demócratas estaban preocupados de que el exejecutivo de Exxon Mobil, que tenía vínculos estrechos con Moscú, sería demasiado blando con un país a menudo en desacuerdo con Estados Unidos.

Cuarenta y tres miembros del caucus demócrata votaron en contra de la confirmación de Tillerson. Esa fue la mayor votación de rechazo para un nominado a secretario de Estado en décadas.



Varios senadores planean cuestionar adiconalmente a Tillerson sobre su visión de las relaciones con Moscú. El Senado podría votar sobre unas nuevas sanciones contra Rusia tan pronto como esta semana.



"No he oído mucho del señor Tillerson, y lo que he oído de él no ha satisfecho mis preocupaciones", dijo a la prensa el senador Ben Cardin, el principal demócrata en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.



Tillerson testificará ante la comisión de Relaciones Exteriores y una subcomisión de Asignaciones del Senado este martes, y el miércoles ante las comisiones de la Cámara baja de Relaciones Exteriores y de Asignaciones.



Los legisladores también prometieron interrogar a Tillerson sobre la propuesta de presupuesto de Trump, que incluye fuertes recortes en el gasto en diplomacia y ayuda exterior y grandes aumentos en el gasto militar.