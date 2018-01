El 'House of Cards' peruano: así se aliaron Kuczynski y Fujimori

En lo que funcionarios del Gobierno calificaron como un acto en pos de la gobernabilidad, tres días después el presidente perdonó a Fujimori, desatando protestas contra su decisión, que dividió al país y reabrió viejas heridas.



Públicamente el Gobierno ha negado que el indulto fuera parte de un acuerdo con Fujimori, una divisiva figura que para muchos salvó a Perú de la ruina económica y de la guerrilla, y para otros fue un autoritario que abusó de su poder.



La portavoz de la presidencia no respondió a los reiterados llamados telefónicos y mensajes de Reuters en busca de comentarios oficiales.



Kenji no quiso dar declaraciones para este reporte, pero su portavoz rechazó que el indulto haya sido por una "componenda política", aunque dijo que los votos contra una prematura salida de Kuczynski se dieron para darle "gobernabilidad" al país.



Clayton Galván, uno de los legisladores leales a Kenji, negó también alguna alianza. "Con una oposición recalcitrante (en el Congreso) no vamos a lograr nada", dijo Galván, quien visitó varias veces a Fujimori en prisión antes de recibir el perdón, según registros carcelarios a los que Reuters tuvo acceso.



Kenji cree que sus legisladores rebeldes -que por Twitter los ha presentado en forma de caricatura como los superhéroes de "Avengers" (Los Vengadores)- podrían crecer a 30, dividiendo a su partido a la mitad, dijo la fuente, y dando más posibilidades al Gobierno a la hora de tramitar iniciativas por el Congreso.