Ivanka Trump y Jared Kushner se reunieron con aliado de Putin

En tanto investigadores federales indagan posibles lazos del Kremlin con la campaña de Donald Trump, una conexión que no ha atraído demasiada atención es la existente entre Jared Kushner y uno de los multimillonarios más poderosos e influyentes de Rusia: Roman Abramovich.



Ambos hombres se reunieron entre tres y cuatro veces en ambientes sociales, y sus esposas son amigas desde hace un decenio, hechos que Kushner e Ivanka Trump revelaron en sus formularios de autorización de seguridad para incorporarse al personal de la Casa Blanca, según una persona al tanto de la documentación.



En el formulario SF-86, se pregunta a los solicitantes si han tenido “contacto cercano y/o continuo con un ciudadano extranjero en los últimos siete años con el que usted, o su cónyuge o cohabitante están ligados por afecto, influencia o intereses comunes”.



En 2014, los Kushner pasaron cuatro días en Rusia invitados por la esposa de Abramovich, Dasha Zhukova. Ambas parejas compartieron la misma mesa junto con otras personas influyentes durante una cena benéfica para el Museo Judío de Moscú.



Kushner también participó en un negocio de arte online del que Zhukhova es socia fundadora. Ivanka Trump, Kushner y su hermano, Joshua, han acompañado a Zhukova a eventos deportivos en la zona de Nueva York.



Abramovich es el mayor accionista de Evraz, la segunda mayor acería de Rusia, y propietario del equipo de futbol Chelsea. En 2005, fue el primer oligarca autorizado por el Kremlin a vender su compañía petrolera a una firma estatal. Recibió 13 mil millones de dólares en un acuerdo aprobado por el presidente Vladimir Putin.

1 Foto: Roman Abramovich

“Entre los oligarcas todavía aceptados en Occidente, no hay ninguno que esté más cerca de Putin y sea depositario de su confianza que Abramovich”, dijo en una entrevista Mikhail Khodorkovsky, exmagnate petrolero que actualmente es un opositor al Kremlin con sede en Londres y no es amigo de Abramovich. Un portavoz de éste describió la relación con Putin como “formal y profesional”.



Kushner y Abramovich nunca se han reunido cara a cara o solos con sus esposas, según la persona al tanto de la situación. No hay ninguna sugerencia de que los vínculos de las parejas tuvieran algo que ver con la intromisión de Rusia en la elección estadounidense.



De hecho, en un nivel, la historia de su relación es la correspondiente a la élite transglobal actual: una red de dinero, poder, arte y filantropía conecta a los ricos del mundo en formas que trascienden las fronteras. En otro nivel, ilustra lo tensos que pueden volverse dichos vínculos cuando los límites sociales, empresariales y políticos comienzan a desdibujarse.



Abramovich y Zhukova --que creció en Estados Unidos con una doble ciudadanía, hija de un magnate petrolero ruso-- viven en un mundo vertiginoso y brillante. La cena a la que asistieron con los Kushner atrajo a poderosos multimillonarios rusos e importantes dirigentes empresariales.



Ivanka subió fotos del evento a Instagram y agradeció a Zhukova por “¡cuatro días inolvidables en Rusia!” Un portavoz de Abramovich dijo que, desde entonces, el multimillonario no ha vuelto a interactuar con los Kushner.