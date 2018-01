Irán detuvo a unas 3,700 personas en las protestas: parlamentario

DUBÁI.- Unas 3 mil 700 personas fueron detenidas durante las protestas y disturbios registrados en Irán en las últimas dos semanas, según dijo un parlamentario reformista iraní, una cifra muy superior a la declarada en un principio por las autoridades.



Las protestas, que dejaron al descubierto el descontento por el alto desempleo y la corrupción pública, fueron las más grandes en el país desde las disputadas elecciones presidenciales de 2009, y algunos manifestantes pidieron que se derrocara al gobierno. Al menos 21 personas murieron en los disturbios en torno a las marchas.



Los manifestantes fueron detenidos por distintas fuerzas de seguridad e inteligencia, lo que hacía difícil determinar el número exacto, indicó Mahmoud Sadeghi, en declaraciones al sitio web oficial del parlamento iraní, icana.ir. No entró en detalles ni dijo cómo había conseguido la cifra.



Las autoridades habían hablado antes de “cientos” de detenidos en Teherán, sin ofrecer una cifra total de detenciones en las manifestaciones que se extendieron por todo el país, incluso en ciudades pequeñas.



El ministro del Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, dijo que unas 42 mil personas como mucho participaron en la semana de protestas. La cifra ofrecida por Sadeghi implicaría que en torno al 10 por ciento de los manifestantes fueron detenidos.



El fiscal de Teherán, Abba Jafari Dolatabi, dijo el domingo que el 70 por ciento de los manifestantes detenidos habían salido en libertad bajo fianza en las 48 horas anteriores. Añadió que se liberaría a más gente, pero no a los principales instigadores de los disturbios, con los que se “trataría seriamente”.



También el domingo, legisladores iraníes celebraron una sesión a puerta cerrada en la que responsables de seguridad les informaron de las protestas y las condiciones de los detenidos, indicó la agencia estatal de noticias IRNA.



Las autoridades han dicho que las marchas están remitiendo. Eso se debe en parte a que el gobierno ha bloqueado el app de mensajes Telegram, que los activistas estaban usando para comunicarse y organizarse.



En los últimos días se han registrado varias manifestaciones masivas de partidarios del gobierno en todo el país para protestar contra los disturbios.



Estados Unidos e Israel han expresado su apoyo a las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre en la segunda ciudad más grande de Irán, Mashhad, aunque rechazan las acusaciones iraníes de que las estén fomentando.



Activistas de derechos humanos fuera de Irán dijeron a la AP que no les sorprende la cifra de detenidos ya que las autoridades también han realizado “arrestos preventivos” de estudiantes que no tienen nada que ver con las protestas.



Los activistas expresaron además su inquietud por las condiciones en las cárceles de Irán, a las que consideran hacinadas, insalubre y peligrosas y de donde han surgido denuncias de maltratos, torturas y asesinatos. El Centro para los Derechos Humanos en Irán, una organización basada en Nueva York, denunció que por lo menos tres detenidos ya han muerto tras las rejas.



"Debido a las violaciones y torturas de detenidos que se hicieron comunes tras las protestas del 2009, en condiciones hacinadas e inhumanas, estamos sumamente preocupados por la suerte de estos miles de detenidos y la falta de información para sus familias y sus abogados", dijo Hadi Ghaemi, director ejecutivo del centro. "Es una situación sumamente perturbadora”.