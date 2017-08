Inundaciones en Texas suman nueva amenaza: 350 cocodrilos

El sureste de Texas está en alerta por el posible escape de 350 cocodrilos del santuario Gator Country si el nivel del agua continúa subiendo.



Trabajadores del lugar mantienen constantes revisiones en los terrenos acuáticos de la reserva de poco más de seis hectáreas para verificar que el nivel de agua no supere la altura de la vallas que encierran a los reptiles. Hasta la noche de este lunes, ninguno se había escapado, indicaron medios locales.



"Estamos a menos de medio metro de pasar las vallas. Todos estos son cerco alto certificado, pero mira - cuando no se detendrá, no se detendrá ", declaró a una radio local Gary Saurage, quien fundó el santuario en 2005.



Saurage ha compartido en Facebook videos que muestra la propiedad inundada y ha declarado que ya no pueden hacer más.



Los cocodrilos más grandes, Big Al y Big Tex, de casi cuatro metros de largo están encerrados en trailers, de acuerdo con un reporte de FoxNews.



Texas vive una de sus peores inundaciones tras el paso de 'Harvey'. Tan solo en Houston hay más de 30 mil refugiados y siete fallecidos. Este lunes por la mañana el presidente estadounidense Donald Trump declaró en estado de emergencia a Lousiana.