Hay señal de intromisión rusa en próximas elecciones de México: asesor de Trump

El Gobierno ruso lanzó una sofisticada campaña para influir en las próximas elecciones presidenciales de México e intensificar la división, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca en un video publicado en el Twitter de un periodista mexicano.



El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, H.R. McMaster, dijo en un discurso el mes pasado a la Fundación Jamestown, con sede en Washington, que hay evidencias de intromisión rusa en las elecciones generales de México que se llevarán a cabo en julio.



"Hemos visto que este es realmente un esfuerzo sofisticado para polarizar a las sociedades democráticas y enfrentar a las comunidades dentro de esas sociedades", dijo McMaster en un video del 15 de diciembre que fue publicado el sábado en Twitter por un periodista del diario Reforma.



"Ya se han visto señales iniciales de ello en la campaña presidencial mexicana", sostuvo McMaster, quien no explicó en el video cómo Moscú estaría tratando de influir en las elecciones.



El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump añadió en el video que el Gobierno estadounidense está preocupado por el uso de herramientas cibernéticas avanzadas para impulsar la propaganda y la desinformación.



Solicitudes de comentarios enviadas a la oficina de McMaster en la Casa Blanca y al Gobierno ruso no fueron respondidos de inmediato el domingo. El Kremlin ha negado reiteradamente acusaciones de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos de interferir en elecciones extranjeras.



En julio, México elegirá un nuevo presidente para suceder a Enrique Peña Nieto, renovará las dos cámaras del Congreso y algunas gubernaturas. Según las encuestas de opinión, el principal candidato en la contienda presidencial es el exalcalde izquierdista de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.



López Obrador, quien ha sido dos veces candidato presidencial, es visto por algunos analistas como el favorito del Kremlin, dada la cobertura positiva que ha recibido de medios de comunicación financiados por el Gobierno ruso como Sputnik y Russia Today.



Tanto China como Rusia están tomando un interés creciente en América Latina ya que Estados Unidos, bajo Trump, ha adoptado una postura más proteccionista y el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) parece incierto.



En 2016, el canal de YouTube en español de Russia Today comenzó a publicar un video blog semanal titulado "La batalla por México", auspiciado por un prominente partidario de López Obrador según dijo David Salvo, investigador del German Marshall Fund en Estados Unidos, que ha escrito sobre los intentos rusos de influir en la política en América Latina.



La oficina de la presidencia de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de McMaster.



Algunos analistas políticos mexicanos dijeron que aún hay pocas razones para temer la participación rusa en las elecciones. "El punto es que Washington no ha aportado pruebas convincentes de ello", dijo Marco Cancino, director de la consultora Inteligencia Publica con sede en Ciudad de México.