Franceses piden que François Fillon retire su candidatura presidencial

PARÍS.- Tres cuartas partes de los votantes franceses quieren que el conservador François Fillon se retire de la carrera presidencial, mostró el viernes un sondeo de opinión de la firma Odoxa, lo que indica la mala imagen que ha cosechado el ex primer ministro tras una serie de escándalos financieros.



Fillon está bajo investigación judicial por presunta malversación de fondos públicos, después de que se divulgaran unas acusaciones sobre el pago a su mujer y sus hijos de cientos de miles de euros de los contribuyentes por unos trabajos falsos.



La investigación de fraude se ha ampliado para abarcar trajes de lujo que Fillon recibió como regalo, informó el jueves una fuente policial.



Fillon, que llegó a ser el favorito para ganar las elecciones, ha ido perdiendo terreno desde enero frente a sus principales rivales: la líder de la extrema derecha Marine Le Pen y el centrista Emmanuel Macron. Los sondeos proyectan que el 23 de abril no superará la primera vuelta.



La encuesta mostró que cerca de nueve de cada 10 votantes piensan que Fillon no es honesto y en torno a 75 por ciento dicen que no es ni "convincente" ni "cercano a sus preocupaciones".



El sondeo para la radio France Info fue llevado a cabo online el miércoles y el jueves a mil seis personas.