Sessions dice que es "una mentira detestable" que se coludió con Rusia

El fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que nunca habló con funcionarios rusos acerca de "cualquier tipo de interferencia" con la campaña presidencial de 2016 y dijo que cualquier sugerencia de que él se coludió con Rusia durante las elecciones es una "mentira espantosa y detestable".



En declaraciones este martes al Comité de Inteligencia del Senado, Sessions se defendió de las acusaciones demócratas de que dio un testimonio engañoso sobre sus contactos con funcionarios rusos durante su audiencia de confirmación.

Nunca me encontré ni tuve ninguna conversación con rusos o funcionarios de cualquier otro gobierno sobre interferencia en ninguna campaña en Estados Unidos

Sessions intentó evitar las preguntas del panel sobre las conversaciones con el presidente Donald Trump con respecto a la investigación de Rusia o el despido el 9 de mayo del director del FBI, James Comey.



"No puedo y no violaré mi deber de proteger las comunicaciones confidenciales que tuve con el presidente", dijo Sessions en su declaración de apertura.



Sin embargo, los máximos senadores del Comité de Inteligencia se comprometieron a presionar a Sessions sobre el papel que desempeñó en el despido de Comey, sus reuniones con funcionarios rusos durante la campaña y si el presidente presionó al FBI sobre su investigación de Rusia.



"Usted se recusó de la investigación de Rusia", dijo el senador demócrata Mark Warner en sus comentarios preparados. "Pero usted participó en el despido del señor Comey por su manejo de esa misma investigación. Queremos preguntarle sobre cómo ve su recusación y si cree que ha cumplido plenamente con ella".



En su primer testimonio público ante el Capitolio desde su audiencia de confirmación de enero, Sessions dijo que porque se recusó a sí mismo de la investigación de Rusia "nunca fue informado" sobre la investigación. Agregó que su conocimiento de la investigación se limitaba a lo que se ha informado públicamente.



El fiscal General dijo que sabe que el embajador ruso Sergey Kislyak estuvo en una recepción ofrecida en conjunción con un discurso de política exterior que el entonces candidato Trump dio en el Mayflower Hotel de Washington en abril de 2016, a la que asistió Sessions. Sin embargo Sessions dijo que no recuerda que Kislyak hubiera estado allí y que no recuerda haber interactuado con él en el evento.



Sessions ha reconocido haber tenido otros dos intercambios con el embajador, sin embargo, como no reveló inicialmente esos encuentros durante su audiencia de confirmación, eso contribuyó a que se recusara de la investigación de Rusia.



Esta audiencia ocurre escasos días después del explosivo testimonio que Comey ofreció ante la misma comisión y que generó un terremoto político en la capital estadounidense.