FBI mostrará manipulación de información en redes

El FBI planea alertar a las empresas y a la opinión pública estadounidenses acerca de las iniciativas de Rusia u otros países para usar la desinformación y la manipulación de redes sociales con el fin de interferir en elecciones, pero tendrá cuidado de no violar la libertad de expresión y los derechos constitucionales.



El rumbo que adoptará la fuerza de tareas de “influencia extranjera” del FBI podría transformar radicalmente la relación entre el Gobierno y las empresas de redes sociales para enfrentar las vulnerabilidades que le permitieron a Rusia interferir en las elecciones de 2016.



“En algunas instancias, nos hemos mostrado reacios a compartir toda la información que tenemos respecto de lo que está ocurriendo”, explicó Jeffrey Tricoli, alto funcionario del FBI que dirige la fuerza de tareas.



“Uno no puede mantener la misma estrategia si cree que hacen falta cambios. Así que en adelante tendremos oportunidades de compartir mejor la información”.



A fines del año pasado, el director del FBI, Christopher Wray, anunció que se había creado la fuerza de tareas, pero hasta ahora casi toda la información sobre ella es reservada.



Tricoli hizo las primeras declaraciones exhaustivas en público al respecto el miércoles, durante una conferencia del FBI en Nueva York copatrocinada por la Universidad de Fordham.



Sin decidir



La intención, detalló Tricoli, es exponer las iniciativas de interferencia electoral, pero dejar que las empresas y el público decidan por sí mismos qué hacer con la desinformación, las noticias falsas o el contenido online contaminado.



No quedó claro en lo inmediato qué tan activamente la fuerza de tareas intentará impedir interferencias en las elecciones legislativas de este año.



Empresas como Facebook y Twitter afirmaron que se dieron cuenta tarde de la magnitud del espionaje ruso y las operaciones para influir en sus redes durante las elecciones de 2016 y ahora están tomando medidas más activas para solucionar el problema.



La nueva táctica del FBI marca un contraste con la forma en que la agencia manejó la interferencia rusa en las elecciones de 2016.



En aquel momento, la agencia no hizo ninguna declaración en público al respecto y recién un mes antes de la votación el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional emitieron un comunicado conjunto sobre el accionar de Rusia.



Híbrido



"La fuerza de tareas relativamente nueva es un híbrido que combina elementos de la experiencia del FBI en seguridad cibernética, contrainteligencia y delito", declaró Tricoli. Explicó que está diseñada intencionalmente para reflejar la amenaza híbrida de Rusia.



“En este entorno, tenemos que repensar cómo hacemos las cosas”, precisó Tricoli.



“Puede que Estados Unidos haya llegado un poco tarde, pero esto no es nada nuevo. Nuestros colegas europeos vienen lidiando con esto y en algunas instancias nos gritan que esto ocurre desde hace largo, largo rato”.